王賢誌否認指鄭嘉穎「雙面人」：冇興趣知佢啲嘢

藝人王賢誌及女團COLLAR成員Winka（陳泳伽）與女團Lolly Talk 8位成員包括陳紀澄（Tania）、鄭芷淇（EIka）、郭曉妍（AhYo）、黃敏蕎（阿妹）、劉綺婷（Yanny）、吳倩怡（Sinnie）、黃詠森（阿蛋）和曾美欣（MeiMei），今日（10日）出席活動。王賢誌就帶同一班真人騷《仔仔一堂》的參賽者現身，他表示會與一班仔仔上台唱同志歌，透露正計劃籌備新一輯節目，預計於明年秋季開始播出。談到他表哥鄭嘉穎近日因被傳與「鐵馬家族」成員馬國明鬧不和，又指出席「鐵馬」飯局嘥時間，因而被網民批評，而身為表弟的王賢誌早前於網上炮轟指有人是「雙面人」，令人揣測他正是暗指鄭嘉穎，王賢誌回應說：「我冇講過係佢，事情應該告一段落，再講就悶。（之後嘉穎有冇聯絡你？）冇任何人搵過我，被訪問過嗰啲全部都冇搵過我。」問到最近有否見過對方？他繼續迴避說：「其實好多人都好耐冇見過，我尋日返TVB幫《逆天奇案2》配音，其實都已經冇同TVB或好多朋友、同事聯絡過，依家疊埋心水湊呢班仔仔。」不過他就承認有留意報道，知道馬國明即將結婚，希望對方一切順利，指自己是過來人，明白籌備婚禮很花心思和時間：「唔知佢係咪呢幾日結？係嘅就恭喜晒！」對於陳凱琳昨日指嘉穎為人簡潔、率直，問他覺得表哥為人如何？他說：「唔講！今日唔講直嘅人，唔關我事，你問我講孿嘅就講。（佢可能畀人屈到孿？）唔關我事，我都冇興趣想知。」他表示近日工作忙，加上早前家人身體抱恙，坦言因此影響心情，故於社交網有感而發。

剛完成團隊出道後首個演唱會的Lolly Talk，表示很希望能爭取時間見歌迷，表示聖誕其間8姊妹繼續會天天見面，除了安排了其他演出，亦會為兩位12月生日的隊友慶祝生日，問到對今年表現是否滿意，她們説：「好開心，係跟住自己嘅步伐，出歌同開咗演唱會。（攞埋獎更開心？）攞獎平常心。」她們表示今年推出了8首「數字系列」歌曲，來年會完成系列的餘下兩首歌，之後便會構思新一輯系列歌，笑言會考慮以食物作主題。

同場的Winka表示新歌《平凡的我重生》推出後，今日終於有機會唱現場，希望之後能在不同的地方演出，參與大型音樂節爭取舞台經驗：「好似對上一次演出博愛戶外騷，可以近距離見到歌迷，氣氛唔錯。」她坦言未有刻意總結自己今年在樂壇的成績，只想集中做好作品，向歌迷帶出自己的故事或訊息，形容獎項對她是額外獎賞。

問到前隊友So Ching（蘇芷晴）早前被發現取消了對其他COLLAR成員的社交帳號關注，她坦言只要So Ching開心便可：「畢竟社交平台並唔等於生活嘅全部。（有冇私下聯絡？）我有留意她嘅近况，有睇佢教跳舞同去旅行嘅片。」她表示不想講太多，因So Ching已退出，現在只想做回普通人，希望尊重對方私隱。