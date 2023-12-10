森美曾患抑鬱　用人生經歷輔導子女

藝人森美出席「領展可持續未來館」活動，席間分享建立親子關係，以及與長輩相處之道，曾患抑鬱症多年的他，直言明白保持快樂的重要性：「做家長要先學識正視、接受同處理好自己情緒，咁先可以關心身邊人，最重要係要以身作則，教導仔女了解同管理個人情緒，一齊應對生活同學業壓力。」

他不諱言平日也會以自己的人生經歷輔導子女，並寄語一眾父母，當子女進入青春期時，便不能再以小時候的溝通方式，更說：「好多時父母都會用自身經歷量度子女煩惱，咁只會令佢哋有挫敗感，佢哋長大之後都會好多想法同煩惱，所以作為家長應該要細心聽佢哋講，同埋嘗試了解，之後去安慰同開解佢哋。」為教導子女尊重多元文化，森美更讓兒子到外國接受教育，接觸各國文化和知識，培養世界觀。他說：「小朋友好似一張白紙，要畀佢哋學識尊重多元文化，要從日常生活做起，鼓勵佢哋接觸唔同新事物、擴闊眼界。」

至於與長者相處之道，他指長者很多時候不想成為年輕一代的負擔，即使遇上問題也不會主動說出口，因此大家應該花更多時間與老人家溝通，必要時要軟硬並施，觀察及了解他們的想法及需要，更說：「長者們最需要可能唔係提供物資，而係最簡單嘅相伴，子女們除咗留意父母嘅身體，亦要顧及佢哋心靈健康，盡量爭取時間溝通。當然，現代人生活繁忙未必可以每日同雙親見面，但都可以用手機同父母保持聯絡。」