衛詩雅諗過佗B拍戲　叫陳家樂剝衫慶功

藝人陳家樂、衛詩雅和金燕玲今日（10日）出席茶敍宣傳英皇電影《不日成婚2》，現場吸引了陳家樂的粉絲手持應援牌到場支持，陳家樂更親自捧出蛋糕，給金燕玲驚喜慶祝她的生日，全場一同唱生日歌，場面十分溫馨。

金燕玲稱生日願望是希望身體健康，又指電影反應很好覺得開心，希望觀眾多多支持。問到會否想開拍續集？金燕玲說：「梗係要啦，續集演佢（衛詩雅）大肚，我同導演講咗，我唔返美國。」而在旁的衛詩雅則表示自己有想過懷孕期間開拍電影：「我真係有諗過喺嗰個時間拍電影，一路拍，跟埋入產房。」隨即金燕玲在旁笑言：「咁咪變咗紀錄片！」問到作為人夫的陳家樂會否怕被搶先拍懷孕紀錄片 ？陳家樂說：「冇所謂，但此詩雅不同彼詩雅。」金燕玲在旁指到時如果陳家樂太太連詩雅率先懷孕，可以借肚演出，而衛詩雅立即提出第三集劇情可以演繹女主角不能懷孕，所以她要借肚生孩子。

陳家樂指今次《不日成婚2》隨了延續上集一貫的搞笑風格，更加插了很多感動場面：「我連續四個禮拜去謝票，有觀眾反映今集昇華咗，我好開心，冇諗過一套喜劇會有觀眾喊住同我哋分享。」而衛詩雅亦指出今次謝票時感覺大家都有所成長：「我見到有觀眾同我分享，由女友睇到做埋老婆，大家好似同我哋一齊成長咁，所以我對票房好有信心，因為睇完第一集，一定會睇第二集。」

談到陳家樂曾自爆用戲中對白向太太連詩雅求婚 ，陳家樂指太太看完後沒有生氣，相反認為角色阿佳（陳家樂飾）性格很好：「太太佢會覺得阿佳好撐老婆，但現實中我太太同我媽媽相處同套戲唔同，佢哋好似朋友咁，仲會聊盟對付我。」講到票房好怎樣慶祝？衛詩雅指陳家樂會一邊唱歌一邊脫衣，而陳家樂則急否認，謂今次電影主題曲是跟戲中拍檔朱栢康和岑珈其唱，但一直沒有正式場合可以表演，因此希望可以在頒獎典禮上或其他公開場合給予他們三人舞台獻唱，他又透露接下來還要去謝票，屆時會史無前例集齊六位主演：「因為大家都好忙，而且今次仲有埋燕玲姐。」