Edan轉移陣地玩Threads　網民稱要「另覓新淨土」

MIRROR成員Edan（呂爵安），早前被斷正睇港產AV女優素海霖（Erena）ig的限時動態，被對方截圖開心分享公諸於世，事後Edan亦表現大方承認只是睇限時動態，亦歡迎大家收睇他的限時動態。日前，Edan轉到另一個社交平台Threads發文，晒出一張自拍照與粉絲打招呼：「Long time no see hii」。大批粉絲留言指歡迎Edan回歸平台。但一名人氣KOL發文表示：「鏡仔進場，大家可以另覓新淨土了」。

Edan先是發文表示：「看見很多人都在這裏暢所欲言，什麽都可以亂說亂分享一通，而我為什麼這麼久沒有玩， 因為對我而言這裏跟ig沒分別啊，我還是不能想說什麼就說什麼，我不想一會兒又被放大然後上新聞，但我今天鼓起勇氣了，我要嘗試盡量地想分享什麼就分享，所以我現在要亂說一通了，大家準備好了嗎？」

之後，他亦轉發人氣KOL的帖文，並再發文表示：「我真係亂up mode㗎：好老實講外界/鏡圈外好多時都會驚咗negative feeling's towards鏡仔/ 鏡粉 / 鏡仔粉大家可以選擇唔理dun give a _，個（咁）哩個都係個客觀事實 所以可能有時我哋都要反思下點解會咁同點樣，盡量唔好俾（畀）到啲唔好嘅印象其他人(禾甘duck ng duck?)」。及後KOL回覆：「OK欣賞你咁有guts（膽量）」。

Edan不久後又發文進一步解釋：「唉唷大家好似get唔到我意思，為免大家誤會我講清楚少少，我意思係我哋令人有唔好嘅感覺，肯定係有原因的(唔計haters，haters就試但啦。)嗰個人可能係我，可能係你，亦都可能唔關你/我事例如可能我表演水準未夠好/唱歌走音/演戲未夠叻/咬字未夠好，咁就會令人有一個印象喺到。而我要做嘅就係下次做好啲而希望大家會見到。如果我心態永遠只係「你唔鐘意就算囉bye，你一定係hater。」咁我永遠都唔會可以做得更好，令人改觀。

他續說：「再直接啲舉個例子就係，我前排solo concert完咗之後merchandise嘅同事同我講：『你啲fans真系好冇禮貌。』冇禮貌嘅未必係睇緊哩篇文嘅你，但當有其他人係咁嘅時候，人哋對「爵屎」嘅印象就會變成冇禮貌。又例如前排我fansclub要重組，我見到好多又起底又嘈交又咩有個mma group大家係咁不斷互相惡意攻擊。甚至最後5強其中一隊候選人托同事送禮物俾我又被扭曲成『賄賂』定唔知咩。哩啲所有一切都係我最唔想見到嘅嘢，點解要咁呢？所以可能只要大家都做好少少，互相提點，互相尊重，有禮貌地去表達觀點可能大家對我哋嘅印象都會好啲。」