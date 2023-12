藝人顏子菲星期六早上飛日本,出席東京漫畫節活動,參與了多個大型的簽名會和影相會,見到不少紅人明星。她透過社交平台分享與「奇異博士」班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)的合照,見她笑容滿面感到相當興奮,難怪她表示:「Life can't possibly get better than this!(人生不可能比這更好了),Please use this photo at my funeral。(請在我的葬禮上使用這張照片)。」