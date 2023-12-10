何晉樂目標開紅館騷：要一步一步嚟！

《聲夢傳奇》歌手何晉樂（Rock）今晚（10日）於葵涌舉行首個個人音樂會《Lost Star》，吸引約150位粉絲坐滿會場欣賞。Rock笑言今次舉辦演唱會全因受粉絲慫恿：「Fans話想幫我搞個個人騷，因為我自己好鍾意攬晒啲嘢上身，所以話不如我搞啦！」他表示花了一個月時間籌備，由租場地、樂手、音響，以至找攝影師拍攝海報也是親力親為，首次嘗試籌備工作令他學會不少，笑言將來可以考慮開設製作公司：「希望大家聽得舒服，好難得可以一手一腳做，身邊嘅音樂人都畀咗好多提議我，當然今晚場務上Fans都幫咗我好多，好多謝佢哋。」他坦言首次唱個人騷心情緊張，事前特意花了很長時間練習：「4、5年前我Busking可以連續唱6、7個鐘都冇嘢，不過依家習慣咗商場騷唱2、3首，所以今次事前不停訓練，今晚會唱14首廣東歌。」

談到來年工作，他表示想為更多作品作曲填詞出歌，亦希望能到更大的場地開騷：「想見多啲面孔，等大家睇到我其實唱唔同曲風都OK。（紅館？）暫時未有呢個能力，哈哈！目標嚟講每個歌手都一定係紅館，不過要一步一步嚟，下次可能九展開，慢慢升級。」