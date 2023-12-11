【是日通勝】

農曆十月廿九

癸卯年 甲子月 癸卯日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：整路、飾垣

忌：移徙、詞訟、置產

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：11、34、40

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：財運有點差，不宜因一時貪念而行差踏錯。

金牛座：要顧及伴侶感受，愛一個人不能毫無表示。

雙子座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

巨蟹座：做事忌得過且過，有清晰目標可走出困境。

獅子座：各方面的運勢都很好，切記不要得意忘形！

處女座：做人忌漫無目的，渾渾噩噩勢將一事無成。

天秤座：珍惜眼前一切，笑多一點點，運氣不會差。

天蠍座：事業上不乏展示實力的機遇，要好好把握。

人馬座：施比受更有福，宜趁順境幫助有需要的人。

山羊座：不要抱持交行貨心態，對事業發展冇好處。

水瓶座：運勢欠佳，生活多阻滯，做事易迷失方向。

雙魚座：工作表現受肯定，宜再接再厲，成功在望。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）狗 財運旺

（跌）雞 人緣差

鼠：判斷力弱，易為了面子鬧出尷尬場面。

牛：機會是留給有準備的人，要做好本分。

虎：享天時地利，面對競爭壓力毫無懼色。

兔：懂得謙讓包容，可在社交場合獲好評。

龍：運勢不太好，很容易遭奸險小人陷害。

蛇：人緣不錯，可在社交聚會收獲好消息。

馬：已婚者減少發牢騷，彼此之間更恩愛。

羊：吉星高照，財源廣進，好事接連發生。

猴：助人為快樂之本，人緣也會大大改善。

雞：是日沖煞，做事勿高調，易遭人排斥。

狗：得到財神眷顧，營商者可望生意興隆。

豬：事業運極佳，有利求職，面試易過關。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

2023年最後一個月

不知不覺2023年只剩下最後一個月了。由於這幾年訊息混亂，令新年和農曆新年弄得不清不楚，一些活動或媒體於2O23踏入2024午夜12點玩倒數是對，但話要迎接下年龍年，就值得商榷，這是西曆的除夕，不是農曆大除夕。

真正踏入龍年亦不是大年初一，按每年正宗傳統曆書《通勝》的記錄，2024年（甲辰）年的立春是在西曆2月4日上午10時43分，早一分鐘仍是兔年，大家去找坊間大師批命就會有所認識，多年來每當大年初一都出現混亂情況，好多媒體一到大年初一零時馬上報道找到第一個於當年生肖出生的BB。如果按大年初一是用農曆計，一日開始用子時計，即午夜11時已是下一日的開始，那又為甚麼用西曆12時來計一日的開始？

如果你為一個人去批八字命運，必須嚴肅尊重中華傳統文化，不能馬虎。玄學被人以非精密科學來對待，但如果有問題，不能至今仍站得穩。

2023年最後一個月，請告訴自己，老天爺給你的劇本，每一個篇章皆有意義，好的壞的經歷，都能從你的出生年月日時（八字）計算出來。

人生的得失，唯有時間能讓你看清，我是深深受教體會的人，今日你因失去某些東西而沮喪，焉知明日不會失而復得？不必害怕為時已晚，在人生路上永遠步履不停的人，才能與想要的生活碰個滿杯。