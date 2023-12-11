廣咩｜滑劣劣？滑潺潺？陳家樂游嘉欣搞錯晒

中文用詞一字之差，可謬之千里。像廣東話用語「滑劣劣」和「滑潺潺」，兩詞只差一字，意思已大相逕庭，看今集兩位挑戰嘉賓，陳家樂和游嘉欣，又能否掌握得到。

問：以下哪個字詞是「滑劣劣」的正字 ？

A. 滑戾戾

B. 滑捋捋

C. 滑爇爇

陳家樂：「我猜這個（選項Ａ）讀滑戾戾，應該是戾字吧！接着（選項B）有邊讀邊，應該是將字吧！還有這個（選項C）有邊讀邊，應該讀熱字……那麼那個才是「劣」字？劣劣劣，我猜是A……」很抱歉家樂，正確答案是B（滑捋捋）才對呢！陳：「哦，原來是滑將將（捋捋）哈哈哈。」

至於游嘉欣，我們就問她「滑漦漦」是哪個廣東話字詞的正字，家欣也頗感迷惑：「我覺得它是讀滑劣劣，是滑劣劣！」哎呀家欣，今次妳猜錯了，是廣東話「滑潺潺」才對啊。游：「原來是滑潺潺，也差不遠吧。」當真差不遠？

還是讓我們星級主持黃宇詩，給大家再補充解釋 ：「滑劣劣的正字其實是這樣寫『滑捋捋』，滑潺潺正字就是『滑漦漦』。」黃宇詩話早在《國語．鄭語》中，就有提及「夏之衰也，褒人之神化為二龍，以同于王庭。夏後卜殺之與去之與止之，莫吉。卜請其漦而藏之，吉。」當中的漦，就是龍的唾液，唾液想必是滑漦漦的。

另外在《詩經．周南．芣苢》中也有記載「采采芣苢，薄言捋之。」文中提及到一種名車前子的植物，古人用五隻手指把它抓着，並像洗菜一樣順着把它的葉捋走，手勢順滑，捋後來被用作形容很滑的手感。

黃宇詩：「儘管廣東話『滑捋捋』和『滑漦漦』很相似，都是形容東西很滑，但出來感覺卻完全相反，相當有趣。不過往後記得，想讚女仔皮膚好靚，摸她的手感覺是滑捋捋，千萬別搞錯說『滑漦漦』啊。」