潛水一年！韓藝瑟認帶男友去美國散心

韓國42歲女星韓藝瑟前年高調認戀細10歲的前話劇男星柳成宰，男方卻被記者出身的網紅金容浩指曾在非法經營的卡拉OL做牛郎，韓藝瑟多次挺身護愛，不時在社交網晒愛的她從去年9月開始沒有更新社交網，至今年中才再次蒲頭。

準備憑新劇《住在首爾的女王》回歸的她，近日拍片公開近況，大談過去一年突然「潛水」的原因：「這段時間我住在美國，今年我接到新作品的邀請，但因為需要治愈心靈，所以想休息，雖然我想通過社交網跟大家分享，但從某個時候開始，我好像變成了社交網的奴隸，所以我的社交網和個人頻道都暫停更新了。」

韓藝瑟曾控告金容浩損害名譽及侮辱，不過金容浩今年捲入性醜聞，同年10月自殺離世，韓藝瑟亦表示可惜：「他可以改過自新，開始新的生活，但他連這個機會都失去了，我覺得他好可憐。」她坦言打官司並不容易，但因為覺得對方做的事實在太惡毒，所以不能容忍。

她自言開始從做藝人開始便習慣被人攻擊，已經訓練有素，但擔心男友會因此受到傷害，怕對方會有心病，故決定帶對方到美國散心：「我想跟他說這並不是世界的全部，想讓他去體驗一下，他現在健康多了，好開心。」