Aka下月再開畫展　閨密李靄璣挺身力撐

前女子組合Super Girls成員Aka（趙慧珊）早前預告將於下月舉行全新畫展，其合作夥伴正是好友李靄璣（Rikko），Rikko接受訪問時表示：「自5月策劃及主辦第一個藝術展後，再次同Aka合作，向藝術發展及本地創作繼續出一分力。今次我會做主辦同策展人嘅角色，讀書時都曾經攞過學校年度藝術人獎，但之後一直冇再做藝術有關工作，依家一路學習，一路進步中。」

除展開藝術工作之路外，Rikko亦感恩工作量超理想：「呢個月好開心，司儀活動爆show一樣，第一次連續10日有10個活動，而且活動種類繁多，慶幸自己嘅努力、能力被認可，亦高興睇到本地活動同行業慢慢復甦梗。」

雖然大部分時間落於工作上，但歌手老公林奕匡一樣冇詐型，大讚老公體貼，況且他亦忙音樂事業，她謂：「佢為我多嘢做而高興添，我哋係各有各忙，目前都想以工作為主，計劃咗下年新年過後先去旅行，首要目的地係瑞士及加拿大。」

至於早前完成矯視手術的她，表示視力已回復100分 ，又放閃謂：「我成日都講笑話好多年前做咗矯視嘅佢，永遠清楚睇到我睡覺前個素顏樣，我就睇唔到佢，但依家我乜都睇到晒，感覺係終於公平啦。」