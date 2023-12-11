【營業資訊】冬至新春難得與一家人團圓大日子，齊齊食盆菜係親朋好友共聚嘅熱門之選。富臨除了推出「珍味盆菜」網購價HK$588（4-6位用）外，更推出網店限定外賣自取4款新口味配搭孖寶。

HK$1,688 珍味孖寶盆菜（4-6位用）配阿拉斯加長腳蟹（約四斤）

HK$988 珍味孖寶盆菜（4-6位用）配節日乳豬全隻

HK$788 珍味孖寶盆菜（4-6位用）配上湯澳洲龍蝦伊麵底（約一斤二）

HK$698 珍味孖寶盆菜（4-6位用）配羊腩煲（大份）

以秘製醬汁加上上乘食材烹調而成，多款薈萃珍饈包括軟糯腍滑鮑魚、香濃惹味豬手、紮實飽滿大蝦和咬口十足嘅冬菇等，款款滋味，適合一家大細齊齊分享，此外，節日乳豬HK$498/隻（原價HK$668），3種優惠可同時加購，包括

1. +HK$5香妃走地雞

2. +HK$25臘味糯米飯/碗

3. +HK$28蟠桃大壽包（2個起）

趁住今個冬至買返屋企，與親友一齊暖笠笠過冬過或賀新春啦！以上多款只限外賣自取，敬請預訂！