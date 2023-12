《金球獎》提名前哨戰　愛瑪史東勇奪洛杉磯影評人協會影后

國際影視界盛事、《第81屆金球獎》的提名名單將於香港時間今晚公布,被譽為美國3大影評人協會的洛杉磯影評人協會(LAFCA)率先公布今年的電影獎項得獎名單。

由美國、英國、波蘭三國合拍的劇情片《The Zone of Interest》擊敗《奧本海默》(Oppenheimer)勇奪最佳電影,而《墮下的對證》(Anatomy of a Fall)德國影后Sandra Hüller與《Poor Things》的奧斯卡影后愛瑪史東(Emma Stone)就分享最佳主角獎。而最佳配角獎就由《Are You There, God? It’s Me Margaret》麗素麥雅當絲(Rachel McAdams)和《The Holdovers》的Da’Vine Joy Randolph 分享。至於最佳動畫就由日本動畫大師宮崎駿的新作《蒼鷺與少年》奪得。而內地導演王兵的紀錄片新作《青春》就獲LAFCA選為今年的最佳實驗電影得獎作品。

除了LAFCA公布得獎名單之外,波士頓以及華盛頓影評人協會亦同時公布得獎名單,波士頓影評人協會就選電影《The Holdovers》的美國男星保羅基安馬提(Paul Giamatti)為今年的最佳男主角得主,而最佳女主角就由《花月殺手》(Killers of the Flower Moon)的新星Lily Gladstone奪得,加拿大男星賴恩高斯寧(Ryan Gosling)就憑《Barbie芭比》(Barbie)勇奪最佳男配角。此外《蒼鷺與少年》就再獲最佳動畫。華盛頓影評人協會方面,就選《奧本海默》的施利安梅菲(Cillian Murphy)為影帝,影后就繼續由《花》的Lily Gladstone奪得。