舒淇不屑歪笑　虞書欣做作娃娃腔遭眾人反白眼

內地小花虞書欣、舒淇及葛優等近日現身馮小剛導演的電影《非誠勿擾3》在北京舉行的記者會，虞書欣以粉紅貼身裙配黑超示人，跟身穿粉綠色西裝的舒淇形成強烈對比。虞書欣在戲中飾演AI機械人，馮小剛對她的演出更是讚不絕口：「第一次見到她的時候覺得特別有意思，她說導演我有一個請求，我能誇一下自己嗎？你有沒有覺得我是一個很棒的演員？她這個角色的台詞非常難背，她的台詞像使用說明書，她下面做了功課，台詞非常流暢，一氣呵成，非常好，她是用了心了，一上來就給自己找了智能人的感覺，我剪片子的時候就感慨，一個人的成功都是有道理的，那麼多女孩子，長得好看的也多，她脫穎而出是有原因的，她很用功、很聰明。」

虞書欣笑言該片第一集上映的日期剛好是她的生日，覺得非常有緣，這次有份演出，感到非常驕傲，她又呼籲大家入場觀看，但虞書欣卻刻意用娃娃腔發言，加上誇張的動作及表情，非常作狀，引來網民狠批她裝可愛，令人反感，直指：「如坐針氈如芒背刺如鯁在喉，我應該不可能去看這部電影了。PS：上網了也不看！」甚至連社交網平台的CEO也轉發了這篇帖文表示認同，還透露不是誰是虞書欣。其後有網民發現虞書欣發言時，其他演員的表情也相當有趣，舒淇似笑非似兼略帶不屑，坐在虞書欣身邊的常遠則翻白眼。