Netflix疑走數！《魷魚遊戲》冠軍投訴仍未收到三千萬獎金　有關方面咁樣解釋

根據韓國神劇《魷魚遊戲》遊戲的Netflix真人騷比賽節目《魷魚遊戲：真人挑戰賽》（Squid Game: The Challenge）自上月推出後大受歡迎，經過幾周上線後日前已經播到最後一集，最終287號的亞裔女參賽者Mai Whelan歷盡艱辛後勝出，獨得456萬美元（約3,561萬港元）的巨額獎金。不過她日前受訪時自爆完成拍攝10個月至今一個仙都冇收到，因而令網民懷疑Netflix「走數」！

55歲的Mai日前出席該節目的活動時自爆至今仍未收到獎金，她更引用湯告魯斯（Tom Cruise）於電影中的金句：「我感覺到好似《甜心先生》（Jerry McGuire）中的湯告魯斯：『Show me the Money！』」雖然獎金未收到，但她仍自爆買了名牌裙及鞋，而她更笑言後悔買了。她亦表示已經計劃好退休生活的理想地點，亦會將部分捐出幫助老幼、野生動物及氣候變化等。

消息傳出後，有製作組的知情人士解釋，所有參賽者一早已告知支付獎金的方式，就是必須於節目播放完畢後才可獲取獎金。意昧着Mai近期已經收到Netflix發放的獎金。