醋與油　節慶派對自煮不可少

節慶月，大家除了外出開餐飯敍外，亦會在家自煮幾味開派對，而自煮當然少不了沙律與煎炸美食，這時美饌又離不開醋與油，今時今日的醋不再一味得個酸，最近的有加入水果製作的果醋，與外國引入的高質高溫油，入廚自煮更得心應手！

特色果醋有料到

醋可以說是現代廚房必不可少的調味料，優質香醋更有提升食物層次之效，好似意大利品牌卡莫尼（Giuseppe Cremonini）最近就推出全新水果果醋系列（Dulcis in Agro），有杏脯甜醋、無花果甜醋、士多啤梨甜醋3款口味，均有助平衡醋酸及水果香甜味道，無論配搭頭盤、主菜以及甜品都非常匹配。果醋50%由鮮果製成，另一半是濃縮葡萄汁及白酒醋等天然原材料，營養豐富又富天然果香，可以搭配芝士、沙律、蔬菜、海鮮、雪糕、奶凍、布丁甸或生果等，令派對桌上的沙律及鹹甜美饌散發出獨特香氣與滋味！

多次煎炸夠慳油

派對煎炸小食離不開油，來自意利大、由當地「油炸廚神」的意大利名廚合研發出全新的奧尼牌特級煎炸油，創新配方可以「翻炸」多次都不會產生油膱味，變相「慳油」耐用得多。全新煎炸油採用葵花籽油製作，100%天然並於意大利製造，含豐富的單不飽和油酸，而且加入迷迭香葉萃取物和維他命E的天然抗氧化劑，有助提高發煙點，油炸過程中不易產生異味。此外，盛載油的包裝採用100%循環再造物料製造，獲意大利環保部門認證，有助推動可持續發展。品牌更特別由即日至2024年1月1日期間推出聖誕限定推廣，以特惠價發售4支特級煎炸油，讓一眾「煮」人可以隨時在家炮製多款香口惹味的派對應節美食！