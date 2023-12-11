【明星地獄廚神逐個數】拆解布魯克林與Kendall成「魔」之路

歐美名人紅星愛「炫富」之外亦愛騷「廚藝」，其中自居「廚師界KOL」嘅碧咸（David Beckham）就係其中一人，不過佢就因為自己獨門「怪雞菜色而被人批評佢「班門弄斧」，因而有「名人廚魔」之稱！

佢嘅招牌菜色有「生牛肉」、「忌廉醬意粉」同「嘔吐物燴飯」，佢幾年前曾搵埋亞裔星級廚師Kevin Lee一齊拍片炮製燒牛肉，不過最後佢被網民插到「體無完膚」，批評佢啲牛肉煮得太過生，其中有網民搞笑留言「相信一個好嘅獸醫可以令呢隻翻生🤢」，認真抵死！除咗廚藝被鬧爆之外，亦有網民批評布魯克林全程戴黑手套整牛肉係扮土耳其名廚「灑鹽哥」（Salt Bae）。

不過佢最經典「杰」作就係「忌廉醬意粉」，佢竟然拍片示範將一大嚿忌廉同牛奶諗都唔諗就放落啲蕃茄同意粉溝埋，有網民串爆佢「相信所有意大利人睇呢條有關煮意粉嘅片都會喊」。

相比「廚魔」，美國真人騷家族Kardashians成員模特兒Kendall Jenner就絕對係「碎料」！佢曾經喺家族真人騷節目《卡戴珊家族》（The Kardashians）中施展另類切青瓜手勢，佢嘗試喺阿媽Kris Jenner面前切青瓜，點知佢「叻女」到竟然按住青瓜尾部而切，就連阿媽都「溫提」佢要小心切，真係「一切一驚心」，因而被網民串佢「嬌生慣養」。幾年後Kendall唔知係咪去咗「中華廚藝學院」學廚，佢信心十足趁感恩節為家人煮大餐企圖「破地獄」！

除咗布魯克林同Kendall之外，「Ken嫂」伊娃文迪絲（Eva Mendes）亦係「廚魔」，佢曾經公開爆老公係烹飪高手相反佢就唔係，佢只識烚菜同煲飯。而美國天后Cardi B亦同伊娃一樣係「無飯煮婦」，佢曾經喺自己個節目中自爆每次屋企搞「飯局」，佢事前都要call專業廚師「幫拖」過嚟急忙「補課」。而同樣係人妻嘅金像影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）亦曾自爆：「我冇好多才華。我唔係一個好廚師，我唔識清潔同補衫。」而佢更自爆只識整獨門餸菜就係「辣椒薄餅三文治」，真係聽個名隔住個mon都反胃！

【紅星「正」廚神】

不過唔係個個星都唔識煮嘢，例如同樣嚟自Kardashians家族嘅「大媽」Kris Jenner就絕對係一家之「煮」！佢嘅廚藝出名勁，而佢勁到2014年更出烹飪書《Kitchen With Kris: A Kollection of Kardashian-Jenner Family Favorites 》，就連佢位已變性嘅前夫Caitlyn Jenner都拎住本烹飪書拍片為「大媽Kris」打call！

除咗Kris廚藝有料到之外，佢個女Kylie Jenner亦盡得老媽真傳撚得一手好餸，佢2016年更拍埋網片《Cooking With Kylie》（同《Kylie 「Cook嘢》）教人烹飪，你都咪話唔「近」！

除咗Kardashian兩位成員之外，原來「死侍嫂」Blake Lively亦係「煮」得之人！佢最愛焗嘢，佢2014年曾經焗過一個蜂巢形馬卡龍生日cake畀天后好友Beyonce。此外，原來老竇開意大利餐廳嘅美國百變天后Lady GaGa亦係「廚神」，可能佢喺老竇餐廳偷師嘅關係，佢最enjoy就係整意粉同意大利餃子。