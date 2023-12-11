《燈火闌珊》傳被奧斯卡DQ「最佳國際影片」申請

影后張艾嘉、影帝任達華、蔡思韵、周漢寧等主演嘅港產片《燈火闌珊》，早前獲「香港電影製片家協會」推薦，將代表香港申請入圍「第96屆奧斯卡金像獎最佳國際影片」。雖然奧斯卡尚未公布已落實嘅名單，不過近日有外媒聲稱，今屆共有92套電影表示報名角逐獎項，但10月尾公布、最終讓會員投票的候選名單則只有88套符合資格電影，而《燈火闌珊》疑因被DQ，即意味香港無緣角逐獎項。

據外媒稱，奧斯卡眾評審須於當地時間本月14至18日期間，從候選名單上嘅88套電影中，投選晉身下回合的15套作品，入選名單將於本月21日公布。在92套表示報名的電影中，有4套作品消失於入選名單上，其中古巴的《Nelsito’s World》被學院裁定不符合資格無法入圍，而《燈火闌珊》、吉爾吉斯的《This Is What I Remember》和塔吉克的《Melody》則暫未被交代具體原因。

今屆要求報名電影須於2022年12月1日至2023年10月31日期間上映，《燈火闌珊》2023年4月13日在香港上映，幾乎99%都是講廣東話對白，符合報名要求，但外媒稱，香港與塔吉克的作品是被「Disqualified（被取消資格）」，並因沒有機會提交另一影片（didn't have the opportunity to submit another film），最終未能報名角逐獎項。