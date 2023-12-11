變奏東南亞菜　注入新「味」力

以前食東南亞菜，講究就是傳統和地道。為與時並進，本地的東南亞餐廳紛紛推出創意十足的新菜單，就連新開的東南亞風主題餐廳，都推出混搭風格的美食，讓客人感受不一樣的「味」力。

精緻馬拉美食

正宗風味的馬來西亞菜式固然美味，但加了創意的菜式也同樣吸引。剛於尖沙咀開幕的「安娣瑪萊 Auntie MALAY」，由馬籍華僑總廚Chef Han主理，除了傳統菜，還有不少創意設計，以北部零食作靈感製作的焦糖脆魚皮，炸魚皮加乾辣椒和焦糖炒香，再配香料和開心果等，香口吸引。亞參酸辣大蝦奄列配班蘭咖椰多士，口感原來好夾。其他還有亞參酸辣沙巴仔配黃金油條、仁當牛面頰肉配燒肉鬆糯米飯卷、秘製脆雞、海南雞鑊仔飯和迷你魚醬蝦米春卷等，最後來一口薑汁焦糖布丁，最是滿足。

名廚出手

越南美食一向平靚正，單是一碗越南湯河，已迷到不少食客，當地亦有不少大廚。灣仔 Le Garçon Saigon早前請來著名的越南廚師Thai Dany為餐廳設計新菜式，西貢333啤酒三黃雞選用本地雞隻加越南啤酒製作，吃時配越式香草洋葱沙律，嫩滑又解膩。剁肉釀魷魚將豬肉和蝦肉釀入魷魚內風乾，再燒烤至外香內軟，蘸薑汁魚露享用最是美味。至於越南煎餅，就以餅皮包大蝦和芽菜等，配生菜和醬汁一起吃，清新爽口。

滋味歎下午茶

平日咁忙，偶然都要抖一抖，約閨密歎下午茶。淺水灣亞洲菜餐廳香辣軒近日新推出以泰國美食作露感創作的風味下午茶套餐，鹹甜有班蘭蛋黃醬蝦多士、鮮蝦薯圈、泰式牛肉沙律及泰式魚餅迷你漢堡等，甜品有彩虹千層糕、杧果糯米飯和椰子布甸等。除了配茶或咖啡，餐廳亦推出平日限定的「午後海灣時光」，客人可於露天雅座享用以不同香料調味的特調雞尾酒和無酒精雞尾西，如Spices Swizzle選用龍舌蘭、梅斯卡酒加安喬乾辣椒和肉桂粉，入口辛香。不愛喝酒可選用蝶豆花沖泡的Blue Ocean，邊飲邊欣賞夕陽景最有Feel。

越式街頭風味

走到越南街頭，會發現很特色小食。中環Chom Chom經過翻新再重開，推出不同的風味街頭小食和菜式，客人先品嘗爽口的三黃雞絲椰菜沙律或嫩牛河粉卷，便可享用多款香口菜式。椒鹽軟殼蟹配越式風味泡菜，鮮味開胃。脆口的酥炸咖喱雞，最啱配雞尾酒或啤酒，至於蕉葉烤牛柳，用秘製醬汁醃牛肉，風味十足。同時間，餐廳推出全新雞尾酒， Pho-jito 以冧酒配香茅、金不換和薄荷等調配，再加辣椒更添辛味， Chôm Chôm Espresso加入椰香泡沫，細滑清香，邊飲邊配小食，充分感受新派越南風味。