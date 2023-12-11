李靚蕾疑發文鼓勵徐若瑄　王力宏2年後首攻內地騷破封殺傳聞

台灣天王王力宏2021年被前妻李靚蕾指控出軌徐若瑄，雖然徐若瑄當時連發3篇聲明強調冇介入對方婚姻，又獲王力宏及李靚蕾道歉，不過尋日（10日）徐若瑄宣布離婚，李靚蕾今日（11日）忽然發文，大談今年佢身邊嘅開心事，更教人點樣搵番生活中嘅快樂，似乎係想借文安慰失婚徐若瑄：「快不快樂不是取決於發生在我們身上的事，而是取決於我們看見和感受到的是甚麼，人生中的不如意，有時候反而會帶我們踏上意想不到的旅程，讓我們看見更美好的風景，願我們新的一年，都能提起勇氣，騰出空間，讓更美好的人事物，能有空間，來到我們的生命裏💕🪄」

而被「蕾神之錘」重創事業、避走內地市場嘅王力宏，一度被網友以為佢疑似被軟封殺。不過原來都只係網友揣測，唔見兩年，佢尋日（10日）就正式喺江西南昌舉行《蓋世音雄巨星演唱會》，又彈奏價值百萬新台幣嘅龍形結他「巴哈姆特」，一連勁唱《蓋世英雄》、《天地龍麟》，令全場歌迷熱血沸騰。據台媒稱原來佢係以39度高燒抱病上場，依舊有完美演出。

一班粉絲終於盼到佢返國內開騷，不惜落重本砸錢租下地鐵車站燈箱、大樓LED電視牆盛大歡迎，尋晚一見到偶像登場，鐵粉們更加即刻爆喊。面對熱情嘅粉絲同滿意嘅售票量，王力宏騷後亦急急發文，宣布元旦福利騷將於明年1月1日喺杭州舉行，轉頭又賺一筆，難怪網友都呼籲叫大家搵佢上春晚。