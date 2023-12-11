張學友目標破胡楓紀錄：希望90歲仲開演唱會

歌神張學友暌違5年、第10次個人演唱會《張學友60+巡迴演唱會》昨晚（11日）於紅磡開鑼，開場以巨型LED螢幕投放出立體的海浪影像，學友在LED螢幕得若隱若現的出現，邊唱着《留住這時光》為演唱會揭開序幕，其後他以全黑皮衣造型，於一班舞者伴隨下氣勢登場演繹《Ooh La La 》，歌曲尾段配以銀色紙條散落觀眾席，帶動全場氣氛，之後學友一連唱出多首名曲，當演繹《我應該》時加插吹口哨部分，至《等你等到我心痛》時，現場播放學友與舒淇拍攝的劇情片段，結尾還有金燕玲的出現，演出豐富了視覺部分。

於唱罷《我真的受傷了》後，學友才跟現場觀眾打招呼：「大家好嗎？山頂嘅朋友好嗎？每次嚟到紅館唔講呢句唔舒服。今次香港場演唱會兩日休一日，其實經過精密計算，咁樣安排係最好。今日係巡迴演唱會第67場，返到嚟香港冇咁緊張，但始終有一種壓力。因為第一次做三面台咁近距離，好想伸手同大家握手。另外一個緊張係，好多朋友睇住我大，60+係一個乜嘢概念？開完半世紀演唱會，今次再開60+演唱會，眨吓眼就已經到咗60歲。」

其後，學友突然即席在台上表演一字馬，他說：「首先，我喺屋企試一試60歲都仲可以做到（一字馬），開始冇咁驚去諗，我係咪可以開到一個60+演唱會？今次開到非常之開心，仲係夢想成真，希望大家唔好放棄自己夢想，原來係得嘅！我依家仲諗緊係咪可以開70+演唱會，唔知得唔得㗎，我會一路拉筋，目標係打破胡楓（修哥）紀錄，90歲仲開演唱會，希望我90歲時，仍然可以攞住支咪唱。」於安歌部分，學友唱出《李香蘭》、《她來聽我的演唱會》，他坦言：「其實我好驚，我驚我遞Mic出嚟冇人唱，唔知係咪因為今次三面台大家坐得好近，你哋今日唱得特別大聲。我係1985年出第一隻唱片，到1990年大家聽到《每天愛你多一些》先更加認識我。」然後，全場大合唱《每天愛你多一些》，學友再以一曲《吻別》為首場演出畫上圓滿句號。