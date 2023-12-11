陳家樂加戲同梁朝偉爆衝突　周家怡：鼓起勇氣打落去

藝人陳家樂、周家怡、白只、楊偲泳、何啟華、岑珈其、李靖筠、楊天宇等，英皇電影《金手指》演員今日（11日）在中環出席終極預告片首播宣傳活動。 陳家樂、周家怡與何啟華講道與梁朝偉合作皆表示戰戰兢兢，家樂透露拍攝時向導演要求加戲與梁朝偉有接解觸：「場戲同佢係有衝突，但係劇本冇寫有身體接觸，我就問導演可唔可以掂吓佢，導演都話你都幾夠薑喎。拍攝嗰陣真係好緊張，口都震埋，其實呢啲係自己比自己嘅壓力，導演都叫我哋唔可以有當自己係新人嘅心態，要自己慢慢調節。」

周家怡透露在片中要向偶像梁朝偉動粗要很大勇氣，她說：「要有好大嘅勇氣，先可以打落去，都拍咗兩3個Take，感覺好正，覺得同梁朝偉嘅戲唔係好夠喉，希望下次再有機會合作。」何啟華指第一場戲就是與梁朝偉同場，最記得當時與胡子彤、楊天宇、徐浩昌皆緊張到講對白食螺絲，他說：「喺梁朝偉面前好似唔識做戲咁，其實佢係好友善，會主動同我哋傾吓偈。」他又笑言在片場上不願犯上「低級錯誤」騷擾到梁朝偉而沒有拍合照留憾：「大家都流晒口水，但係都冇人敢開口影合照，又唔後悔嘅，有就無憾，睇吓首映有冇機會，或者到時4個一齊開口。」