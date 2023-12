2023年對台灣女星范瑋琪來講一定不易過,先有老公陳建州(黑人)捲入「#MeToo」事件,而今日(11日),她卻傳來母親離世的噩耗。范范透過社交網發文,以表對母親無限思念,她表示:「恩重如山。謝謝媽媽,辛苦了 好愛你。See you on the other side。」其經經人表示:「范媽媽今天早上因病過世,范范和黑人現在處理後續相關事宜。謝謝大家關心!」