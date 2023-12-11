瑪姬處女個唱妖后上身　尹光做嘉賓原來有一段緣

藝人瑪姬演唱會舉行完畢，穿着妖后般金黃色衫的她從升降台升到台上獻唱《我們的愛》揭開演唱會序幕，唱畢此曲後她說這是她當年參加歌唱比賽的歌曲，沒有這首歌便沒有今天的她，因為比賽後她被當時任職新城台長的朱明銳邀請成為DJ，開展她的演藝之路，席間亦有多謝有到現場的對方。之後她邀請了近期人氣爆燈的尹光出場，二人先在台上談及認識經過，及後提及正在灌錄一首連歌名也未有的合唱歌，尹光笑說這是一首節奏很快的Rap歌，節奏快到連他那麼有經驗也差點追不及，因這歌仍在製作中，他和瑪姬便獻唱一小段給大家先聽為快，之後便合唱了《鐵血丹心》，而尹光亦獨唱了他近期的大熱作品《Dear Myself》。

在瑪姬換衫期間，螢幕上播放了譚詠麟、薛家燕、鄧梓峰、森美、林盛斌、林德信和周吉佩等藝人的祝賀片段，之後瑪姬便在4位男舞蹈員陪伴下再度出場，獻唱了她人生第一首灌錄並有出版的歌曲《諾貝爾愛情獎》。

而第2位表演嘉賓有楊詩敏，二人跳唱了快歌Medley，大show舞技，跳唱過全場掌聲不絕，瑪姬和蝦頭也在舞台上即時擁抱，感到兩個多月來的排練沒有白費。瑪姬提及爸爸早逝，由媽媽獨自養育栽培，她非常感謝媽媽對她的種種付出，螢幕上同時出現了坐在台下的瑪姬媽媽，瑪姬看到即時眼泛淚光，她更把《小天使》一曲送給她，在獻唱時螢幕上看到小瑪姬和她爸爸媽媽昔日的照片，令現場觀眾也感受到那份來自家人的愛和溫暖。