鄧智堅蟬聯最佳男配有難度　阮浩棕恨同何沛珈一齊拎飛躍

今年《萬千星輝頒獎典禮2023》「最佳男配角」入圍名單，當中包括視帝譚俊彥及陳山聰等。上年憑《下流上車族》爆冷獲「最佳男配角」的鄧智堅，今年憑《新聞女王》再次獲提名入選，他笑言要蟬聯獎項有點難度：「希望沾到《新聞女王》嘅運氣入到最後5強，一齊去見證套劇攞到好成績，已經好高興，我對最佳劇集信心大啲。」女主角方面他表示看好兩位劇中兩位拍檔佘詩曼及李施嬅：「手掌係肉手背又係肉，希望有雙視后啦。」

至於同樣獲提名「最佳男配角」的阮浩棕，亦同時獲提名角逐「最佳男主角」及「飛躍進步男藝員」，他坦言獲提名男主角已超出預期很驚喜，問到對3個獎項哪個較有信心？他説：「最恨攞一定係男主角，但知道冇可能，入到10強已經要還神，今年希望攞到飛躍。」男配角方面他則看好鄧智堅、何廣沛及馬貫東。提到其緋聞女友何沛珈同樣獲多項提名，他大讚對方表現很好：「啱啱嘅台慶司儀，其他演出都相當好，年輕一代嘅新女主持嚟講佢好叻。」問到是否全數票投對方？他即尷尬表示要看表現：「議事論事，女主持我覺得會投陳貝兒。（唔投畀緋聞女友？）飛躍囉。（同佢一齊攞？）如果係嘅都幾特別幾開心嘅。」

何沛珈獲提名「飛躍進步女藝員」及「最佳女主持」提名，被問到會否不滿其緋聞男友阮浩棕直言會將「最佳女主持」一票投給陳貝兒？她笑言對方有眼光，自己也看好陳貝兒、朱凱婷、陳庭欣及吳幸美：「我自己仲有好大進步空間，最佳女主持我都驚自己不配位。（飛躍呢？）希望去到最後5強先可以出席頒獎禮。」問到會否票投緋聞男友？她大讚對方今年表現出色：「如果我有3票都會投畀佢嘅，睇吓佢會唔會叫我投畀佢啦，飛躍佢機會都大嘅。（想同佢一對咁攞飛躍？）攞獎我未有咁大信心，入到5強去到出席已經好滿足。」

至於獲提名「飛躍進步男藝人」的《中年好聲音》冠軍周吉佩，同時獲提名「最佳電視歌曲」、「最佳男主持」，《中年好聲音》亦入選「最佳綜藝節目」，他坦言最希望《中》能獲獎：「我話過如果大家唔投《中年好聲音》我唔再唱歌，哈哈！」他又指今日到場才得知自己獲3項提名，坦言自己資歷淺，獲提名已是很大鼓勵，直言入選「最佳男主持」是全靠李佳芯（Ali）：「Ali喺《日本18種住法》Carry住我，亦都多謝監製畀機會我。（會唔會投Ali？）我一定會投佢，佢不論做主持同演戲都好好，好欣賞佢！」