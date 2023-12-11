周嘉洛3劇衝擊視帝　張振朗講明要拉票再接再厲

無綫小生張振朗和周嘉洛在今日（11日）公布的《萬千星輝頒獎典禮2023》中，振朗憑《靈戲逼人》角逐「最佳男主角」，而嘉洛則憑《寵愛Pet Pet》、《新四十二章》和《羅密歐與祝英台》3套劇角逐，振朗表示感到十分開心，又笑指自己對歌曲獎有信心，他說：「好似讀書考試咁，努力咗，無論成績係點都唔到我哋話事，而在座每位都好努力考好個試。」

曾奪「最受歡迎電視男角色」的振朗，被問到對視帝獎座可有憧憬？他說：「有人投我就開心，亦絕對需要拉票，因為《靈戲逼人》係意想不到咁好成績，之前喺新加坡仲攞咗個喜劇獎，係好開心嘅，龔嘉欣雖然唔喺到，但女主角我會投嘉欣。」

嘉洛對於視帝獎座十分隨心，因為他已享受個過程，結果只是鼓勵。有網民指嘉洛3套入圍的劇集收視麻麻，問他是否依然有信心？他說：「收視好死，最緊要演戲本身，我已經賺咗、享受咗，收視係點只係噱頭。」他又睇好同樣有份角逐視帝的單立文，表示跟對方拍劇十分開心，而「最佳劇集」則希望是《寵愛Pet Pet》獲得。

而陳豪和馬國明各自有3套劇角逐視帝獎，張振朗表示：「如果計量數我明顯輸咗。（唔計量就未輸？）梗係唔係啦，佢哋單套都贏我4套，如果能夠躋身入到5強都好開心啦，第時同番啲孫講，同佢兩個一齊提名已經好開心，無論攞唔攞到都好，我都好希望觀眾投我一票。」

嘉洛亦叫大家投振朗，劇集獎方面，他希望大家投《寵愛Pet Pet》、《新四十二章》和《羅密歐與祝英台》，他說：「因為大家都非常用心，同埋視帝競爭對手太強勁喇，反而《寵愛》有得搞。」振朗亦表示期望跟嘉洛合作，他說：「佢咁年輕已經攞晒所有獎，一定係好叻，所以都想同佢合作。（嘉洛話同你演同性戀？）冇問題。」