保錡打破死亡禁忌瞓棺材　實踐一場「告別式」

男團ERROR為ViuTV綜藝節目《究竟讀緊乜》任主持，四子於最新一集修讀生命關懷事業科，學習大殮儀式前與亡者進行的各種步驟，成員保錡更飾演遺體演員，協助同學實習遺體按摩和其禮儀，最後，保錡更打破死亡禁忌瞓棺材，並實踐一場「告別式」，提早學習面對生死，面對現場莊嚴的布置，令「告別式」更為逼真，不過節目組為保錡選擇的「遺照」卻可笑逗趣，令四子不禁發笑，肥仔表示：「我自己有少少愧疚感嘅係，會唔會有啲位置變相好似好唔尊重個場面？」

親身瞓棺材的保錡感慨表示：「係一個好好嘅體驗，蓋棺個吓就感覺到真係完結咗，但我冇咩嘢留戀，因為我覺得個天對我好好，要做嘅嘢都做咗，感恩一切，離開個吓都感恩。」肥仔則笑住落淚：「你走咗，我哋3個就少咗份快樂，不過希望你可以繼續去第二個世界，繼續自由開心。」阿Dee最印象深刻是學會一句慰問說話：「我知道你依家心情好複雜，不過呢一切都好正常，我陪你渡過。」193就分享道：「如果頭先真係最後一次同保錡見面，同佢道別嘅話，我其實會唔講嘢，好老土，如果兩個係了解大家，其實好多嘢都心領神會，我哋嘅經歷，所有嘢都喺我腦海入面。」