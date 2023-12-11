剪短髮有突破！江嘉敏笑稱應該提名最佳男主角

劉佩玥（Moon）和江嘉敏今日（11日）出席《萬千星輝頒獎典禮2023》提名記者會，去年曾奪得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」的Moon，被問到可有信心再下一城？她指一向對自己有信心，因為有信心才可以駕御角色，而自己亦十分喜愛《隱形戰隊》的角色，她形容：「個角色係糖衣包住嘅女漢子，大家覺得佢性感係應該嘅。（性感突圍？）唔係，每次收到特別嘅角色，都真係要擺好多心血下去。（冇信心攞視后因為對手太強？）我每次都唔係以對手行先，係自己要再努力啲，如果每次都要同對手去比較，咁好多嘢都可以去比，我心態唔係咁，反而同自己比會更加努力，或者嬴到更加多掌聲。（撼得贏佘詩曼？）我覺得呢個角色同阿佘角色咁樣去比又好唔同，我每日都有睇《新聞女王》，睇嘅時候係抱學嘢嘅心態，依家進入緊高潮，我都緊張埋一份，所以當仲有嘢去學時，就唔好諗獎唔獎，諗自己仲有咩可以再進步。」

江嘉敏指自己上年挑戰做主持，今年得知憑《黃金萬両》入圍「最佳電視歌曲」，她指十分開心：「我未試過唱主題曲，希望可以到時上台唱歌畀大家睇。」同時她亦憑《新四十二章》和《黃金萬両》角逐「最佳女主角」和「最佳女配角」，嘉敏直言：「信心一定要有，但第一次提名女主角好愕然，我覺得我喺《新四十二章》可以角逐最佳男主角多啲，剪咗短髮嘅男裝打扮係幾靚仔嘅，角色都幾突破。」嘉敏在台上表示若遇到好角色，會不介意剃頭，甚至「被飛」。恰巧早前有傳她因剪短髮拍劇而被飛，問嘉敏是否感受至深？她說：「我無悔，亦覺得非常值得，光頭都得。（再畀人飛幾次都得？）飛之前都要有對象先嘅！」Moon在旁撐她：「如果因為剪短頭髮而飛佢嘅，要唔要都罷啦！」