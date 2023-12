金球獎︱「芭比」瑪歌羅比大熱入圍喜劇影后　決戰愛瑪史東

《第81屆金球獎》宣布提名名單,《Barbie芭比》(Barbie)澳洲女星瑪歌羅比(Margot Robbie)大熱入圍電影歌舞/喜劇組最佳女主角,決戰憑《Poor Things》引起話題的美國女星愛瑪史東(Emma Stone)!

其他入圍者包括《五月的你,十二月的她》(May December)的美國女星妮妲莉寶文(Natalie Portman)、《調教你處男》(No Hard Feelings)的美國女星珍妮花羅倫絲(Jennifer Lawrence)、《紫色》(The Color Purple)的美國女星Fantasia Barrino、以及《Fallen Leaves》的芬蘭女星Alma Pöysti。

至於劇情組方面,入圍最佳女主角的分別是《Nyad》的美國女星安納貝寧(Annette Bening)、《花月殺手》(Killers of the Flower Moon)的美國原住民女星Lily Gladstone、《墮下的對證》(Anatomy of a Fall)的德國女星Sandra Huller、《從前的我們》(Past Lives)的美國韓裔女星Greta Lee、《大師級愛情》(Maestro)英國女星嘉莉慕萊根(Carey Mulligan)、以及《Priscilla》的美國女星Kaylee Spanney。