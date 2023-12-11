金球獎︱「芭比」瑪歌羅比大熱入圍喜劇影后 決戰愛瑪史東
2023年12月11日 21:31
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《第81屆金球獎》宣布提名名單，《Barbie芭比》（Barbie）澳洲女星瑪歌羅比（Margot Robbie）大熱入圍電影歌舞／喜劇組最佳女主角，決戰憑《Poor Things》引起話題的美國女星愛瑪史東（Emma Stone）！
其他入圍者包括《五月的你，十二月的她》（May December）的美國女星妮妲莉寶文（Natalie Portman）、《調教你處男》（No Hard Feelings）的美國女星珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）、《紫色》（The Color Purple）的美國女星Fantasia Barrino、以及《Fallen Leaves》的芬蘭女星Alma Pöysti。
至於劇情組方面，入圍最佳女主角的分別是《Nyad》的美國女星安納貝寧（Annette Bening）、《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）的美國原住民女星Lily Gladstone、《墮下的對證》（Anatomy of a Fall）的德國女星Sandra Huller、《從前的我們》（Past Lives）的美國韓裔女星Greta Lee、《大師級愛情》（Maestro）英國女星嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）、以及《Priscilla》的美國女星Kaylee Spanney。