調教變勞工　夜夜做運動

好多女人都嫌隻佬嘅雄風唔夠勁，AV業界資深人士神仙乙就話弱男嘅床上表現可以慢慢調教，就好似日本AV界嘅「調教系列」咁，由經驗豐富又技巧高超嘅女優將佢哋訓練成床上勞工，晚晚都可以做劇烈運動！

喪嗒小鮮肉

喺M's出品嘅《美人癡女教師之放課後校内調教》入面，根尾朱里喺學校工作，佢外表斯文大方，但係見到小鮮肉就會春心蕩漾。有一日，佢見到正太悶悶不樂，於是上前開解，得知對方因為溝唔到女而唔開心之後，即刻慾火高漲，更決定將佢訓練成自己嘅洩慾工具！自此朱里經常搵機會捉正太喺學校暗角進行特訓，施展了得嘅技巧令對方享受快感，同時幫助正太練出強勁嘅持久力。

癡女覺醒

於AEGEAN推出嘅《一個能馴服任何男人的天才》當中，波多野結衣樣靚身材正，而且性格溫文，但係佢男友泰祥一啲都唔憐香惜玉，係一個相當粗暴嘅男人。不過結衣經過泰祥多次粗暴對待之後，竟然激發出潛在喺佢內心嘅癡女本性，更嚟個反客為主，將泰祥囚禁喺一個秘密地方，並利用各種道具百般玩弄，令對方漸漸變成性奴，按照吩咐每日提供口舌服務，喺床上盡力滿足結衣。

盡情玩弄

片廠SOD炮製嘅《從玩弄壞男人中獲得樂趣》，講述天宮花南發覺男友和也對佢不忠，決定變身做癡女進行大報復！當和也返到屋企嘅時候，花南突然拎出各種綑綁道具，話想搞搞新意思，和也不虞有詐之下就被人綁喺床上，然後南妹就不停對佢進行刺激，搞到和也發射完之後，再被引爆埋男之潮吹！之後，和也嘅日子更難過，因為花南一到夜晚就會將佢盡情玩弄，漸漸和也被訓練成為床上奴隸，唔令南妹得到滿足都唔使旨意有得瞓呀！

簡評

要做好一件事，事前一定要有準備，要學習以及接受訓練，上床都係一樣，就好似今日為大家介紹嘅「調教系列」咁，當中班男人就係經過嚴格訓練，最後令女伴嘅身心都咁滿足喇！喺3部作品中，本仙最鍾意根美朱里主演嘅《美人癡女教師之放課後校内調教》，因為朱里夠姣且身材婀娜，固然吸引，最重要嘅係畀佢調教嘅男優成個怕醜仔咁，任由佢玩弄，將今次嘅調教主題充分展現。