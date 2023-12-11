金球獎︱《Barbie》力壓《奧本海默》橫掃9獎最多提名　

國際年度影視界盛事、《第81屆金球獎》將於香港時間1月8日早上舉行，而提名名單剛公布。今年暑假橫掃全球票房的《Barbie芭比》（Barbie）不負眾望，共獲9個金球獎提名，其中人氣女星「Barbie」瑪歌羅比（Margot Robbie）獲歌舞／喜劇組影后提名。

《Barbie》除了獲最佳女主角提名之外，「阿Ken」賴恩高斯寧（Ryan Gosling）亦獲最佳男配角提名。此外，影片亦同獲歌舞／喜劇組最佳電影及導演等獎提名。其中在最佳原創歌曲一項，《Barbie》更一口氣獲3席提名。

僅次於《Barbie》就是《奧本海默》（Oppenheimer），該片共獲8項提名，其中包括劇情組最佳電影及導演等大獎。此外，《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）就獲6項提名。而值得一提就是日本動畫大師宮崎駿的新作《蒼鷺與少年》亦獲最佳動畫提名，今次是他繼2014年的《風起了》獲提名最佳外語片之後，再有新作獲《金球獎》提名。同片的日本電影配樂大師久石讓亦同獲最佳原創配樂提名。

《第81屆金球獎》部分提名名單

【劇情組最佳電影】

《墮下的對證》（Anatomy of a Fall）

《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）

《大師級愛情》（Maestro）

《奧本海默》（Oppenheimer）

《從前的我們》（Past Lives）

《The Zone of Interest》

【歌舞／喜劇組最佳電影】

《AIR》（Air）

《American Fiction》

《Barbie芭比》（Barbie）

《The Holdovers》

《五月的你，十二月的她》（May December）

《Poor Things》

【劇情組最佳男主角】

畢利谷巴《大師級愛情》

里奧勒度狄卡比奧《花月殺手》

Colman Domingo《魯斯汀：民運推手》

Barry Keoghan 《Saltburn》

施安利梅菲《奧本海默》

Andrew Scott 《All of Us Strangers》

【劇情組最佳女主角】

安納貝寧《泳不放棄》

Lily Gladstone 《花月殺手》

Sandra Hüller《墮下的對證》

Greta Lee《從前的我們》

嘉莉慕萊根《大師級愛情》

Cailee Spaeny《Priscilla》

【歌舞／喜劇組最佳男主角】

尼古拉斯基治《大叔夢中人》

添麥菲查洛美《旺卡》

麥迪文《AIR》

保羅基安馬提《The Holdovers》

華堅馮力士《寶驚魂》

Jeffrey Wright《American Fiction》

【歌舞／喜劇組最佳女主角】

Fantasia Barrino《紫色》

珍妮花羅倫絲《調教你處男》

妮妲莉寶文《五月的你，十二月的她》

Alma Pöysti《Fallen Leaves》

瑪歌羅比《Barbie芭比》

愛瑪史東《Poor Things》

【最佳男配角】

威廉迪福《Poor Things》

羅拔迪尼路《花月殺手》

羅拔唐尼《奧本海默》

賴恩高斯寧《Barbie芭比》

Charles Melton《五月的你，十二月的她》

麥克韋化奴《Poor Things》

【最佳女配角】

Emily Blunt《奧本海默》

Danielle Brooks《紫色》

茱迪科士打《泳不放棄》

茱莉安摩亞《五月的你，十二月的她》

Rosamund Pike《Saltburn》

Da'Vine Joy Randolph《The Holdovers》

【最佳導演】

畢利谷巴《大師級愛情》

Greta Gerwig《Barbie芭比》

Yorgos Lanthimos《Poor Things》

基斯杜化洛倫《奧本海默》

馬田史高西斯《花月殺手》

Celine Song《從前的我們》

【最佳外語片】

《墮下的對證》（Anatomy of a Fall）（法國）

《Fallen Leaves》（芬蘭）

《Io capitano》（意大利）

《從前的我們》（美國）

《絕境盟約》（西班牙）

《The Zone of Interest》（波蘭、美國、英國）

【最佳動畫】

《蒼鷺與少年》

《元素大都會》（Elemental）

《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Across the Spider-Verse）

《超級瑪利歐兄弟大電影》（The Super Mario Bros. Movie）

《鈴芽之旅》

《星願奇緣》（Wish）