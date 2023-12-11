金球獎︱畢利谷巴扮老與里奧仔爭劇情組影帝

《第81屆金球獎》宣布提名名單，美國男星畢利谷巴（Bradley Cooper）於《大師級愛情》（Maestro）化老妝飾演作曲大師Louis Bernstein，成功入圍電影劇情組最佳男主角，與《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）的美國男星里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）爭獎。其他入圍者包括《奧本海默》（Oppenheimer）的愛爾蘭男星施利安梅菲（Cillian Murphy）、《魯斯汀：民運推手》（Rustin）的美國男星Colman Domingo、《Saltburn》的愛爾蘭男星Barry Keoghan、以及《All of Us Strangers》的愛爾蘭男星Andrew Scott。

歌舞／喜劇組影帝方面，爭獎的有《大叔夢中人》（Dream Scenario）的美國男星尼古拉斯基治（Nicolas Cage）、《旺卡》（Wonka）的美國男星添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）、《AIR》的美國男星麥迪文（Matt Damon）、《The Holdovers》的美國男星保羅基安馬提（Paul Giamatti）、《寶驚魂》（Beau is Afraid）的美國男星華堅馮力士（Joaquin Phoenix）、以及《American Fiction》的美國男星Jeffrey Wright。