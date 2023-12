金球獎︱畢利谷巴扮老與里奧仔爭劇情組影帝

《第81屆金球獎》宣布提名名單,美國男星畢利谷巴(Bradley Cooper)於《大師級愛情》(Maestro)化老妝飾演作曲大師Louis Bernstein,成功入圍電影劇情組最佳男主角,與《花月殺手》(Killers of the Flower Moon)的美國男星里奧勒度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)爭獎。其他入圍者包括《奧本海默》(Oppenheimer)的愛爾蘭男星施利安梅菲(Cillian Murphy)、《魯斯汀:民運推手》(Rustin)的美國男星Colman Domingo、《Saltburn》的愛爾蘭男星Barry Keoghan、以及《All of Us Strangers》的愛爾蘭男星Andrew Scott。

歌舞/喜劇組影帝方面,爭獎的有《大叔夢中人》(Dream Scenario)的美國男星尼古拉斯基治(Nicolas Cage)、《旺卡》(Wonka)的美國男星添麥菲查洛美(Timothée Chalamet)、《AIR》的美國男星麥迪文(Matt Damon)、《The Holdovers》的美國男星保羅基安馬提(Paul Giamatti)、《寶驚魂》(Beau is Afraid)的美國男星華堅馮力士(Joaquin Phoenix)、以及《American Fiction》的美國男星Jeffrey Wright。