森巴熱女郎　胸懷大痣

森巴女郎向來予人熱情如火嘅印象，但咪以為呢個感覺好片面，好似嚟自巴西嘅性感網紅Eduarda Gomes Cury咁，就充分展現出呢種熱情奔放嘅魅力，加埋一對天然巨乳同心口上嗰粒痣，真係好性感迷人呀！

笑容燦爛

森巴女郎之所以畀到人熱情奔放嘅感覺，唔單止在於佢哋華麗而性感嘅森巴舞服裝，更在於佢哋燦爛嘅笑容，配合充滿陽光活力嘅氣質，令人一見難忘，而出生於巴西首都巴西利亞嘅Eduarda Gomes Cury，正係憑住呢點，不但令佢輕易喺男士們心中留下深刻印象，加埋前凸後趷嘅火辣身材，尤其係天然巨乳上粒痣，更係相當吸睛。

咪以為Eduarda嘅身材咁火爆係經過修圖而成，其實佢經過努力運動同付出大量汗水，先至鍛煉到呢副波哋如此吸睛。原來早喺佢在學時期已經擁有迷人美貌，以及令女士為之羨慕嘅巨乳，故此佢一直夢想成為模特兒，亦因為咁，佢努力健身Keep Fit，希望能夠圓模特兒夢。

靈機一觸

不過模特兒嘅其中一個要求，就係要擁有高挑嘅身形，只係隨住年齡增長，Eduarda嘅身高並冇明顯增加，為此佢決定轉換跑道，透過參加選美比賽而踏入模特兒界。雖然佢喺選美比賽中獲得「最上鏡小姐獎」，但礙於身高緣故，令佢被拒於模特兒界門外，不過佢並冇因此而灰心，繼續積極尋出路，

而Eduarda一直都有經營網絡社交帳號，並分享自己嘅健美日常影片及心得，於是佢便靈機一觸，以性感健美網紅形象示人，結果憑住火辣身材及性感自拍照，尤其係誘人嘅事業線及臀照，令佢火速爆紅，更為佢贏嚟拍攝寫真嘅機會。自2019年開始，佢不但頻頻喺健美雜誌亮上，更以性感網紅身份為多本男士雜誌拍攝寫真，令更多人見識到Eduarda嘅魅力。

Profile

出生地：巴西

身高：167cm

三圍：36DD-25-37

究竟Eduarda Gomes Cury嘅網絡人氣有幾勁，單從佢嘅IG有超過118萬粉絲便可知一二。事實上，佢唔止寫真夠吸睛，OnlyFans帳號上所分享嘅寫真及影片，當中嘅尺度更係大到令人心跳加速呀！