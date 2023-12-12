【是日通勝】

農曆十月三十

癸卯年 甲子月 甲辰日

吉時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：嫁娶、安葬、移徙

忌：出財、開倉、栽種

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：6、12、25

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：謀事需要顧及大局，不可太着眼個人利益。

金牛座：幸運指數排第一，事業發展可更上一層樓。

雙子座：享天時地利人和，勿浪費光陰，放膽追夢。

巨蟹座：多為人設想，不能太自私，否則財運更差。

獅子座：心急易犯錯，處理投資問題最好從長計議。

處女座：有能力幫人就不要推搪，助人為快樂之本。

天秤座：健康一般，宜及早做體檢，可防患於未然。

天蠍座：積善之家必有餘興，多做好事就毋懼噩運。

人馬座：迎來風平浪靜的一天，要懂得感恩和知足。

山羊座：愛情運特別差，擇偶要留意對方的內在美。

水瓶座：心存善念，多幫助別人，運勢將止跌回升。

雙魚座：凡事向好的方面想，不應把失意無限放大。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）猴 有錢途

（跌）狗 脾氣差

鼠：工作表現不似預期，需要向別人請教。

牛：改善人緣好時機，不要拒絕社交聚會。

虎：運勢低迷，生活不順，身心壓力大增。

兔：管好自己的嘴巴，不要輕易與人爭吵。

龍：身邊出現條件不錯的異性，令你心動。

蛇：人際關係好，外出活動易結交新朋友。

馬：計劃之事有變，易被別人牽着鼻子走。

羊：謀事踏實，不紙上談兵，易交出佳績。

猴：頭腦清晰，知自己要甚麼，前途光明。

雞：貴人運強，多接觸新事物，易有得着。

狗：是日沖煞，面對意見分歧時要沉住氣。

豬：各種麻煩不斷來襲，要注意溝通技巧。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

太歲壓祭主

在每一年的民曆（即俗稱通勝）的內頁中，有一頁寫上每年之八卦方位吉凶圖，此圖之右方寫有太歲壓祭主一欄，比如今年癸卯年，太歲壓祭主為壬子年生人、辛酉年生人、庚午年生人、己卯年生人、戊子年生人及丁酉年生人，於下葬時避之吉。

何謂太歲壓祭主，即當年干支為之太歲，太歲乃當年之主宰，坐鎮中宮，統領八方，乃當年最大最權威也，故受其所壓者，於做葬下棺時必須迴避，因恐受煞氣所沖，繼而產生不良之影響。小則身體欠安、運程欠佳，大則身患重疾、破財，所以寧可信其有，不可信其無，總而言之，避之則吉也。

每一年都有六個不同干支出生的人，都會犯上太歲壓祭主的，今試簡述如下：此套公式是以九宮飛吊而來，是以該年天干地支入中，順飛而行，當某干支入中，此干支的主人，便受太歲所壓了。

如今年癸卯入中，甲辰在乾、乙巳在兌、丙午在艮、丁未在離、戊申在坎、己酉在坤、庚戍在震、辛亥在巽、壬子便入中了，故壬子年生人便受太歲所壓了，其餘的受太歲所壓之生人，可依此法而得知了。