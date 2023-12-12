佘詩曼霸「戲」勢成首位3屆視后　陳豪展鵬爭稱帝

無綫《萬千星輝頒獎典禮》昨日（11日）公布提名名單，視帝、視后方面，尤以視帝獎座戰況激烈，陳豪、馬國明和周嘉洛各有3套劇集提名，但當中以陳豪的《破毒強人》和陳展鵬的《香港人在北京》呼聲最高；視后方面，《新聞女王》的佘詩曼（阿佘）和李施嬅雙雙入圍引起「內訌」之爭，而有份提名的周嘉洛、張振朗、劉佩玥和江嘉敏均未敢正面單挑各前輩。

藝人張振朗、周嘉洛、劉佩玥、江嘉敏等昨日現身《萬千星輝頒獎典禮》記者會，頒獎禮將於明年1月14日移師到澳門舉行，昨日無綫公布各獎項提名名單，以視帝競爭最為激烈，陳豪憑《新四十二章》、《破毒強人》和《羅密歐與祝英台》3劇入圍，馬國明同樣手執3劇，包括《法言人》、《隱形戰隊》和《新聞女王》，兩人成為視帝大熱，而周嘉洛同樣有3劇在手，有《寵愛Pet Pet》、《新四十二章》和《羅密歐與祝英台》，至於陳展鵬和黃宗澤則各有2部劇角逐。坊間呼聲以陳豪《破毒強人》和陳展鵬的《香港人在北京》呼聲最高，勢必有一番激鬥。

視后方面，阿佘絕對是一枝獨秀，龔嘉欣、蔡思貝、胡定欣和林夏薇雖然各有2部劇角逐，但相信只能陪跑，若阿佘順利獲獎，將會成為無綫首位3奪視后的女藝員。另外，今屆新增設「最具潛質新人」獎，相信會成為成績亮麗的炎明熹囊中物，至於由「大灣區」及「馬來西亞」觀眾及評委會選出的幾個獎項，則擺明「分豬肉」。

周嘉洛對手太強

振朗憑《靈戲逼人》角逐「最佳男主角」，反而嘉洛有3套劇，問振朗對視帝獎座可有憧憬？他指有人投票給他已很開心，亦呼籲大家投《靈》劇的龔嘉欣一票。嘉洛對於視帝獎座十分隨心，有網民彈他3套角逐的劇集收視麻麻，問他是否有信心？他說：「收視好死，最緊要演戲本身。」對於陳豪和馬國明各自有3套劇角逐視帝，振朗表示：「如果計數量我明顯輸咗。（唔計量就未輸？）梗係唔係啦，佢哋單套都贏我4套，如果能夠躋身入到5強都好開心啦！」嘉洛亦直言對手太強，所以將目標放在劇集獎上，呼籲大家投給《寵愛Pet Pet》。

劉佩玥睇阿佘學嘢

角逐視后的劉佩玥上屆奪得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，問到可有信心再下一城？她指一向對自己有信心，同時亦十分喜愛在《隱形戰隊》中的性感角色，問她是否性感突圍？她稱：「唔係！每次收到特別嘅角色，都要擺好多心血落去。」她又指不是因為對手強而對自己沒信心，反而只會跟自己比較，希望贏取更多掌聲。對於跟阿佘爭視后，她稱自己每日有收看《新聞女王》，會抱學習心態，故不會去想獎項，反而問自己有甚麼可以再進步。

江嘉敏憑《黃金萬両》入圍「最佳電視歌曲」，同時亦憑《新四十二章》和《黃》劇角逐「最佳女主角」和「最佳女配角」，她指十分開心：「我未試過唱主題曲，希望到時可以上台唱歌。」她在台上表示若遇到好角色，會不介意剃頭，甚至「被飛」。早前有傳她為角色剪短髮拍劇而被分手，問她是否感受至深？她說：「我無悔，亦覺得非常值得，光頭都得。（再畀人飛幾次都得？）飛之前都要有對象先嘅！」劉佩玥在旁撐她：「如果因為剪短頭髮而飛佢嘅，要唔要都罷啦！」