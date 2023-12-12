娛圈單打︱曾爆出軌仍力挺 幸福始終裝不了

分離從來不易！台灣性感女神徐若瑄，與老公李雲峰共同宣布結束9年婚姻，外界既感意外又不意外。皆因二人一路走來婚變頻傳，只係兩公婆不斷死撐，如今終於撐不住。

他們在聲明中揚言已盡最大努力，可惜仍克服不了雙方差異，今後仍會共同撫養兒子。講真，當日女神下嫁呢位新加坡富商，大家都以為她搵到好歸宿，她亦一度退出娛樂圈，疊埋心水做少奶奶，翌年誕下「金叵羅」兒子。懷孕時已屆40歲高齡，為保胎兒安全，不惜臥床5個月，令人認證愛情和親情偉大。

殊不知，幸福日子只有短短兩年就告幻滅，老公被傳欠債14億元，女神為了生計惟有復出。話就話戲癮大發，但外界根本唔信，惹來閒言閒語，面目無光，不過她都一一捱過。近年女神全力留在台灣發展，與長居新加坡的老公分隔異地，2021年更捲入王力宏離婚風波，遭王力宏前妻李靚蕾不點名指摘，女神係前夫其中一位炮友，花生遍地，轟動一時。

醜聞愈演愈烈，女神受盡千夫所指，都唔知點拆，李雲峰隨即護妻，發聲明力指愛妻絕無不忠，徐若瑄先至「脫險」。雖然把口力撐，但兩公婆鮮少合體，外界早已不看好，認為佢哋不過為咗個仔着想，同埋維護雙方面子，先繼續裝幸福。如今裝不了，各走各路都未嘗唔係好事。

唔緊要啦，徐若瑄復出至今人氣不衰，去年仲開埋演唱會。女人一世人只求兩件事：一求好姻緣，二求好財源。女神失去前者，擁有後者，仲有兒子圓滿生命，未來仍有漫漫精彩路呀！