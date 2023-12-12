星玄｜湯洛雯零贅肉行婚禮　被爆想老公婚禮跳舞出醜

今日係12月12日，農曆十月三十，宜嫁娶、移徙。屬猴嘅朋友，你哋今日最旺呀，頭腦清晰知自己要咩，前途光明。近日忙住拍戲嘅，謝霆鋒就係屬猴，但除咗做嘢之外，佢都會抽時間同囝囝去旅行。早前佢就同16歲，大仔Lucas去澳洲度假滑雪，有唔少網民仲喺街上撞到兩父子，面對路人合照要求，霆鋒都有求必應，真係好Nice好親民。

金牛座就係今日嘅幸運星，幸運指數排第一，事業發展可更上一層樓，聽到都覺得好運到爆。就快做人妻嘅湯洛雯係金牛女，結婚前嘅呢幾個月，佢積極瘦身減肥，一口氣撇甩25磅。上個月靚湯係咁喺社交網，大騷Fit爆靚相分享瘦身成果，當中一張相佢激罕大晒纖腰，完全零贅肉。靚湯仲留言：「唔使好耐你哋就會，見到我最靚嘅一面」，難怪之前未來老公馬國明，都話佢真係好靚，相信靚湯聽到一定覺得好Sweet。

而老公馬國明早前出席無綫新劇集《飛常日誌》記招時，被問到靚湯想佢喺結婚跳舞，佢就笑言︰「呢個我知，有啲驚嚇，因為我係唔識跳舞，見過我跳舞嘅人都應該知我舞技去到邊，可能係因為我哋冇玩新郎環節，所以佢可能想我跳舞出吓醜」。