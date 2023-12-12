姜濤臨危受命為林海峰個唱造勢　乘機出關拉票互利互惠

電台DJ林海峰的Talk Show逢開必爆，然而處男個唱銷情卻不似預期，網上出現大量減價飛，有傳為救亡他急召「人氣王」姜濤任嘉賓，望力挽狂瀾；至於姜濤於閉關期間仍挺身力撐，全為爭取機會拉票，力爭「我最喜愛的男歌手」。

入行38年的林海峰（Jan）口才了得，過往舉行的Talk Show例必滿堂紅，講而優則唱，他於本周五起假亞博舉行一連3場的首次個人演唱會，本被行內人一致睇好，可是昨日卻有讀者報料指Jan個唱門票疑滯銷，公開售票網顯示除580元的中價飛售罄外，所有場次最貴及最平的門票尚有少許，甚至二手網有大量減價飛兜售。

睇中姜糖消費力強勁

不過出名多橋的Jan當然諗計求變，傳他急邀姜濤「打救」任首場演唱會嘉賓。其實Jan巨星好友眾多，曾合作的有陳奕迅、容祖兒等，唯獨鍾情姜濤，有指是瞄準姜糖（姜濤粉絲暱稱）有最強消費力，其所到之處，無論商品、門票均「片甲不留」。

據知情人士稱：「鏡粉會揀電台DJ錄廣告聲帶，幫啲鏡仔嘅新歌喺電台當買Air Pay，姜糖就指定要全台最貴嘅Jan，最近姜濤嗰首《岩巉》嘅宣傳聲音只係19秒，都用咗6位數。」亦因此姜濤變相成為Jan的「老闆」，難怪在姜濤的8月演唱會上，Jan驚喜現身外，還落足牙力「吹捧」金主：「姜糖先係『用作品說話』。」

覬覦「我最喜愛的男歌手」

至於姜濤正閉關排練MIRROR演唱會，理應謝絕一切活動，可是他仍抽空任Jan嘉賓，有傳是考慮到Jan於主辦叱咤頒獎禮的電台中地位超然，尤其希望Jan能「開口中」，因Jan曾在其個唱上揚言：「我應承大家，我會努力頒獎畀佢。我作為前輩，會繼續努力孝敬後輩。」同時知情人者又稱：「姜濤似乎對『我最喜愛的男歌手』志在必得，咁呢期張敬軒同尹光個勢咁勁，佢梗係想爭取曝光機會拉票啦！」