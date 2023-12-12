張學友表現招牌一字馬　自嘲把聲靚聽到人瞓着

《張學友60+巡唱演唱會香港站》於11號晚舉行第二場，亦是其巡唱第68場，是晚學友心情大靚，唱完多曲歌曲後，開始在台上滔滔不絕狂talk，跟全場爆滿的台下歌迷互動 。首先他興奮地和「山頂」的歌迷打招呼：「雖然今次嘅山頂唔係好山頂，因為個台佔據紅館好大地方，所以我同大家嘅親密程度就接近咗好多，我就好少睇到山頂朋友個樣，但依家我就幾乎見到大家個樣嘅。」

學友又感謝工作忙完一天已很疲倦的歌迷依然選擇入場，明白工作上承受大壓力，他說：「邊度有份工冇壓力？冇㗎，不過可以搵適合自己嘅方法去發洩就得㗎啦，所以嚟到紅館，大家就唔好客氣，盡量用自己嘅方法發洩，如果鍾意嗌嘅朋友就盡情嗌，當然嚟演唱會梗係想聽歌、唱歌，如果你哋鍾意唱歌，冇問題，如果首歌大家識就一齊唱，如果今日你好攰想瞓覺，不過我會傷心啲，但係你覺得我嘅聲音適合瞓覺，你咪瞓囉，咁我就諗我把聲真係靚到想瞓覺，當然你睇到我個樣好笑，你就笑啦，我就有拍戲，亦都以喜劇為主，點解以喜劇為主，導演梗係覺得我好笑先搵我拍喜劇 係咪先，如果你見到我就諗起《東成西就》、《阿飛與阿基》，無所謂，係咪先？」

學友就話於1984年出道已唱了39年，慨嘆時光飛逝：「真係唔敢相信，好多朋友陪住一齊成長，所以我啲歌會陪住大家開心同唔開心嘅日子，有啲聽到我啲歌會喊，咁喊完咪舒服晒囉，所以今日大家隨便用自己嘅方法去享受今晚演唱會，好唔好呀？」

學友又提到1987年舉行首個演唱會，當年相當自戀，而今次和第一個演唱會不同之處是：「張學友已經成熟咗。」又謂身邊友人着他不要用個「老」字，所以大家是成熟，笑言自己不認老的原因是：「遇到啲比我可能更成熟嘅哥哥、姐姐，咁就唔好啦，對我自己更加唔好。」又自認自己氣質提升不少，正如1991年第一次在演唱會唱《Ooh La La》時，不知何來的膽識：「着閃背心，又唔記得去曬，白雪雪咁，就好似一隻豬咁，着到咁都夠膽去唱嗰首Ooh Lala 。」之後又突然表現招牌一字馬，揚言希望練到左右腳落地都成功。

演唱會時尾聲時，學友又謂多謝香港歌迷令他克服心理關口，因遞咪給台下時，歌迷除識唱，還唱得很大聲：「如果遞咪時冇人唱，我幾十歲人好面懵。」再到清唱環節，學友稱共24晚演唱會，希望晚晚唱不同的歌，而首場唱了《每天愛你多一些》，所以第二晚揀了《還是覺得你最好》，還encore《月半彎》及《吻別》，演唱會未夠11時完畢，今天（12日）休場一天。