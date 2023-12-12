《燈火闌珊》被奧斯卡DQ真相曝光　疑關利益衝突事

影后張艾嘉、影帝任達華等主演嘅港產片《燈火闌珊》，本獲申請入圍「第96屆奧斯卡金像獎最佳國際影片」作香港代表，惜尋日（11日）傳出《燈》大會被DQ（取消資格）。「香港電影製片家協會」主席洪祖星指，經調查發現後，原來喺內部投票時不慎出現利益衝突致被取消資格。

由於每年代表香港出戰奧斯卡「最佳國際影片」嘅影片，均會由該會「最佳外語片香港區評審委員會 」投票選出參賽影片，當中17位評審均為協會董事局成員。直至今年8月，洪祖星表示收到奧斯卡改制通知，但凡該成員喺董事局入職超過6年，一律唔可以投票。有見及此，洪立即另組評審委員會，所有任職6年或以上嘅職員均被剔除。

另組13人全新委員會，所有於「香港電影製片家協會」任職6年或以上嘅董事，一律唔畀加入。新組成嘅委員會中，成員包括製片人、導演、演員等。洪表示過去冇規定委員唔可以投選自己有份參與嘅電影，只要結果係由委員會一致達成就可以，但今年規則下原來係唔可以有利益衝突，而其中一位有份投票嘅新成員，咁啱就係《燈火闌珊》演員之一，因為投下自己作品一票，最終遭奧斯卡DQ。

洪祖星表示協會曾向奧斯卡提議可刪去該演員一票，結果仍係以《燈火闌珊》勝出，但大會唔容許，反提議可由第二部作品頂上。洪指喺刪去利益一票後，《燈火闌珊》仍係最高票數時，貿貿然派另一電影出戰有欠公道，故今年放棄參選。