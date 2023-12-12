深圳英倫風星級酒店　聖誕Buffet性價比高

表皮微焦的聖誕火腿是聖誕節期間限定，其色澤紅潤，吸睛之餘更散發出陣陣蜂蜜的清香。（方偉堅攝）

【特約報道】北上消費已成港人潮流，不少人趁着周末專程到深圳Shopping兼吃盡各區美食，但即日來回咁趕急又點會玩得過癮？不如入住地理位置優越且質素有保證的深圳東海朗廷酒店，不僅備有港人專享星級住宿優惠，還有聖誕自助餐低至每位488人民幣，有齊聖誕火腿、龍蝦鮑魚等美食，而且酒店臨近倉儲式的山姆超市和多個商場，一次過滿足晒港人購物欲。

港人專享優惠禮遇

朗廷酒店主打英倫復古風，並融合古典東方元素，內部裝潢貴氣典雅，更為港人提供專享優惠套餐，豪華客房和行政客房的價錢只是香港同級酒店的三分之一。客房設施一應俱全，當中行政客房空間更為開揚，配備工作台和步入式衣帽間；更享有朗廷會行政禮遇，附有下午茶點、黃昏雞尾酒、甄選佳釀、會議室等，並有「朗廷小粉車」配送至酒店5公里範圍內任意地點。如入住優惠房型，除了必備的翌日雙人自助早餐，更附送價值200人民幣的川SPA優惠券及價值300人民幣的無門檻代金券，可用於酒店餐飲消費及旁邊東海繽紛天地商場。

必食聖誕蜜汁烤火腿

為迎接聖誕佳節，朗廷酒店的二樓的秀‧自助餐廳特別於12月22日至25日準備了豐盛的聖誕自助餐，不僅有壽司、刺身、現切烤肉、牛扒和各種中西熱菜，還有期間限定聖誕火腿，外酥內嫩色澤紅潤，吸睛之餘更散發出陣陣蜂蜜清香。自助晚餐於節日期間最平只需488人民幣，性價比極高。此外，冬天點會少得港人至愛的打邊爐呢？餐廳於12月期間提供一人食自助小火鍋，有麻辣、糟粕醋、黑松露湯、瑤柱粥水4款湯底可選，配菜更有龍蝦、鮑魚、蟶子、三點蟹等生猛海鮮，記得留肚食埋朱古力蛋糕、提拉米蘇、馬卡龍等一口甜點。

澳洲M5和牛威靈頓

位於酒店三樓的扒房爵廊，主打海鮮和烤肉菜式配以各款得獎葡萄酒，加上晚上悠揚的爵士樂表演，十分有情調。而且有超過20年經驗的意大利主廚Alessandro Martinelli坐鎮，保證讓各位肉食愛好者大快朵頤，主廚曾在意大利、西班牙、英國、泰國等著名餐廳任職，廚藝非凡，開放式廚房更可現場感受大廚風範。經典菜式有鵝肝胚、澳洲和牛威靈頓和朱古力樹根蛋糕。肥厚的鵝肝口感綿密，油脂香氣中更隱藏酒味甘甜，配上黑松露味道更濃。於聖誕期間，更會選用澳洲M5和牛裏脊製作威靈頓，表面沒有一絲筋膜，口感厚實鬆軟，一啖就可嘗盡肉質鮮甜、軟嫩、多汁。

吃喝玩樂一條龍

深圳東海朗廷酒店位於福田區，毗鄰1號線車公廟站，交通便捷，離福田高鐵站僅有一站之隔，而且酒店臨近多個港人至愛熱點，包括福田COCO Park、萬象天地、山姆超市等，其中距離山姆超市只需5分鐘車程。酒店對面更有美食街區十畝地，吃喝玩樂樣樣有齊，為港人提供全方位享受。

深圳東海朗廷酒店

房價：客戶套餐可經KLOOK平台搜索深圳東海朗廷酒店住宿套餐或掃描QR Code進行預訂。

地址：深圳市福田區深南大道7888號

查詢：+86 755 8828 9888