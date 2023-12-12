戴祖儀搵運動治療醫師「受罪」　掂一個部位即尖叫

無綫小花戴祖儀（Joey）近年備受力捧劇接劇忙個不停，台慶當日更疑似捱病發高燒被迫缺席，近期正忙為劇集《法證先鋒6》及《非份之罪》開工的她，以「女高音育成記」為題於社交網上載短片，片段中見Joey預備接受醫師按摩，更自稱自己很受力，忍耐力高！結果當醫師一開始按壓，Joey即時尖叫，更露出痛苦表情，認真慘慘豬。她又標注「依位師傅有料到」、「隨着年紀增長你就知，健康真係好緊要」、「再見形象，我下個post係咪要出番啲靚女相，我驚大家離我而去。」相當搞笑。雖然女神偶包全失，但粉絲們亦相當識做，留言安慰她：「少少苦楚等於激勵」、「要咁痛才煉到高音」、「演技進步咗」、「記住個表情佢，拍戲用得着，金像獎就喺你面前！」亦有粉絲呼籲大家記住在「萬千星輝頒獎典禮2023」中投Joey一票，非常有愛。

Joey接受東網訪問，表示早前認識了一位「運動治療」醫師，經診斷後發現她肩頸出了問題：「都市人好多時因為生活習慣、姿勢同做運動令到肌肉發炎或骨骼移位，咁啱認識咗醫師，佢係咁易摸兩下就發現我有側身瞓嘅問題，話我左邊膊頭因為側身瞓嘅問題，差不多就甩骹，所以佢幫我治療下啲肌肉同肌肉膜，順便移返啲位，你見佢啲動作好細好輕，但對我嚟講已經好痛，純粹摙咗幾下拉下，我就由膊頭痹到落腳，痹咗成晚。」她指醫師說她某些部位或受壓已久，肩頸、膊頭比一般人硬很多，笑言不會放棄治療，有空檔會再找對方治療。