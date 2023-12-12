冬至盆菜　屋企慢慢歎

冬至和家人相聚，唔想同人迫最好留係屋企食飯，除了整到成枱都係餸，一個分量十足的盆菜也相當受歡迎，高質食材配搭，豐儉由人，總有一款合你全家心水。

江南「豐」味

江南風光如畫，食物更是美味，上環江蘇銘悅由現時開始推出冬至新春盆菜，內裏包括手打江南獅子頭、泰國海虎蝦、上海農家燜滷肉、鮑魚和醉香滷水乳鴿等食材，當中不乏江南風味，再加入秘製醬汁，味道豐富，適合6至8享用，12月15日前預訂會有早鳥優惠。同時餐廳亦推出6人及8人的冬至團圓套餐，12月15日前預訂會有9折優惠。

買盆菜送餐飲券

精明的香港人，買咩都要諗過度過，最緊要優惠多多。飲食集團1957 & CO.旗下的十里洋場和家上海於冬至及新春期間推出淮揚豐味盆菜，內有六頭鮑魚、花膠、海參、大蝦等，加入淮揚風味的鹹雞、醬鴨、小元蹄、百頁結和上海年糕等配搭，再淋上秘製鮑汁，啖啖入味。客人選購盆菜更可獲贈指定金額餐飲禮券，方便日後使用。

高級食材入饌

難得和家人相聚，偶然豪一餐亦得。銅鑼灣名廚於即日至2024年2月尾推出2款6位用盆菜，傳統富貴盆菜有鮑魚、髮菜蠔豉、瑤柱脯、貴妃雞、大蝦、臘腸、膶腸和鯪魚球等16款食材。頂級精選盆菜有原隻五頭南非鮑魚、關東遼參、本地金蠔和北海道瑤柱脯等高級美食，倒入熬煮3小時製作的醬汁享用，各有特色。

素食之選

以往盆菜主要以肉類為主，近年素食主義抬頭，盆菜都有另類選擇。緻素坊於即日至12月22日推出4至6人及10人用的限量冬季盆菜，內有素蝦、素鮑魚、竹笙、黃耳、蓮藕和素叉燒等各款時蔬，再加上黑椒汁或南乳汁，同樣惹味。12月15日前訂購，可享88折優惠。意猶未盡的話，還可以再來一鍋素食版的黃金羊腩煲配山珍鮮蟲草花煲仔飯，更令人胃口大開。

鮮味滋補

冬日也是進補的好時機，大家樂今年冬至以「鮮味‧家味」作主題設計盆菜，鮑魚花膠海參福袋盆菜內有原隻極品蠔皇扣鮑魚、挪威花膠及加拿大海參，夠晒養生。另一款瑤柱福袋燒味大盆菜選用日本宗谷瑤柱製作，添鮮添味，福袋燒味盆菜則選用韓國特大蠔豉、湖北大花菇和南美白蝦等。買滿指定金額會送香橙雞翼，指定會員買滿指定金額，會送餐廳優惠券。

矜貴佛跳牆

要數經典的菜式，佛跳牆肯定入選。一粥麵今年首次推出鮑魚佛跳牆盆菜，當中包括十頭鮑魚、原粒瑤柱、海參、花膠、韓國蠔和花菇等，再配傳統食材製作，味道豐富，客人訂購盆菜會加送貴妃雞。即日至12月19日，客人可用7折優惠選購鮑魚佛跳牆盆菜或鮑魚佛跳牆盆菜6人套餐，感覺更抵。