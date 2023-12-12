冬遊元朗農莊　激賞波斯菊．薰衣草花海

冬日天氣清涼，適合到戶外走走。如果喜歡賞花，可到元朗新田小磡村的農莊走一轉，該處現時正值波斯菊和薰衣草盛放，加上還有日式鳥居、紫藤花隧道等多個特色主題區，無論觀賞抑或打卡均相當盡興。意猶未盡的話，同區還有親子農莊、製作聖誕禮物的工作坊，以及木系布置Cafe等好去處，值得大家去元朗慢慢發掘！

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樓梯打卡 夕陽最美

位於元朗新田小磡村、佔地逾30,000平方呎的信芯園，多年前已憑着對外開放讓人入場觀賞太陽花海而闖出名堂。農莊本身種有多款不同花朵，一年四季均有時令花卉盛開，不過最吸引眼球的，是兩大片波斯菊花海，園主梁日信（信哥）指右邊是來自首爾的黃金波斯菊（又稱琉華菊），花如其名長成金黃色調，密密麻麻的非常震撼繽紛。信哥更於花海中間特設一條白色梯級及門框，滿足大家的打卡意欲，他說：「大家除可在梯級上擺Pose影相外，亦可以『高抄』角度拍下一片花田。」他教路若在日落時分前來，在斜陽映照下更能凸顯金黃色彩。而左邊則是來自墨西哥的紫粉色波斯菊，同樣搶眼鮮艷，呈現浪漫美景。不可錯過的還有一大片薰衣草花田，讓人沉醉在一片迷人紫色中。

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三大主題區 呈異國風情

除種植壯麗花海之外，農莊每年都會準備充滿特色的打卡主題區，近期便新增了三個，焦點有日式主題區，包括有以數十把花紋油紙傘並列擺放的打卡牆，旁邊掛有狐狸面具、紙扇和掛畫，令人聯想到日本祭典。對面則還原日本的赤紅鳥居和漫天鯉魚旗，天氣好的話可拍出湖中的鳥居倒影。另一焦點有夢幻紫藤花隧道，只見紫紅白色的花朵懸垂在隧道頂端，配合隧道入口及盡頭分別有粉紅風車屋及淡黃色花牆等布置，情景夢幻。最後一個主題區為英式玫瑰庭園，園內擺滿深紅色玫瑰花，並添上各種英倫風布置，例如有復古紅色電話亭和白色鞦韆，信哥指由於庭院洋溢着西式浪漫情懷，環境清幽，玫瑰亦象徵愛情，因此吸引不少新人在此舉行婚禮呢！

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田園風農莊圍爐煮茶

冬季氣溫漸降，最適合約埋親朋好友燒烤暖胃。位於元朗錦田水尾村的森野薈，是全港首間推出圍爐煮茶的親子農莊。圍爐煮茶是以一邊煮茶，一邊燒烤為賣點，是內地甚為流行的聚會活動，你可在此農莊內一嘗箇中魅力。分別提供4款套餐，最平HK$68已包一壺茶配炭爐，並附有棉花糖、花生及橘子等零食，嫌不夠飽肚的話，可選包含番薯、雞翼和牛扒等的豐盛套餐。農莊本身以田園露營風為主題，種有不少綠色植物，加上充氣滑梯、沙池和攀爬架等兒童遊樂設施，適合一家大細到此又食又玩。

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隱秘人氣咖啡館

做生意大都愛在人潮多的地方營業，偏偏Bendito Cafe 幸福森林咖啡館卻選在新田下新圍村開舖，距離元朗市中心有一大段距離。位置雖偏僻，但勝在環境寧靜舒適，反而吸引不少人慕名前往。Cafe外牆以深棕色橫條木拼湊而成，設有露天桌椅，散發休閒寫意感覺。店內的食物選擇不少，有三文治、意粉、薄餅，以及各種小食，統統分量十足。另外店內各式精品咖啡同樣有口碑，其中網民推介香橙美式咖啡，鮮榨橙汁的酸甜完美配合咖啡的苦澀，醒腦提神。亦供應冰滴咖啡、榛子牛奶咖啡等特色咖啡。

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親手炮製聖誕禮物

一年容易又聖誕，若想為摯愛親朋準備別具心思的禮物，不妨參加工作坊，打造誠意十足的聖誕禮物。元朗宏業南街的調香手作店 Be Yourself Studio現正推出不同聖誕禮物的工作坊，除了可炮製擴香石和糖果蠟燭，大家亦可以選擇製作手工香水和擴香瓶，為摯愛調配出獨一無二的香味。如果較難抽時間製作禮物，亦可訂製聖誕禮物，其中香薰爐較受歡迎，每次使用時只需擺放所需的香薰分量，再點燃下面的蠟燭加熱，便能散發出濃郁芳香。