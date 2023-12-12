關智斌燒傷後現身回復青靚白淨　謝安琪反叛剪短髮

藝人關智斌（Kenny）、謝安琪（Kay）與鄭融等，今日（12日）出席ViuTV劇集《法與情》記者會，月初在社交平台自爆家中意外漏煤氣，以致二級燒傷臉和手的Kenny，現身時臉部已變回青靚白淨，他說：「好好彩復完得幾快，醫生話我新陣代謝好，我又飲好多水，最痛苦係落妝嗰陣，啲皮喺甩與唔甩之間，醫生話好彩冇燒到眼，好多人一燒就燒到眼角膜，仲要係最難復原嘅地方，好彩我啲眼睫毛救咗我一命，都燒燶好多眼睫毛。」

Kenny坦言意外發生後，對火充滿陰影，如今亦不敢在家中明火煮食，他說：「我真心驚，依家連用打火機點香薰蠟燭都有啲驚。（康復後要還神？）咁又冇，但我成日持住自己大膽，乜都去玩，所以日後每樣嘢都要小心。（靠樣搵食要特別小心？）吓，我以為我係靠實力搵食，一直以為我實力行先。」

劇中Kenny和葉璇有多場咀戲和床戲，問他對方是否好咀？他說：「其實係得兩場，估唔到播晒出嚟！（葉璇好咀？）賣個關子，呢啲要觀眾自己睇劇慢慢品嘗。」至於鄭融則笑稱自己沒有床戲，只得廠戲，她說：「我都想要試吓愛情動作片，未試過，但要好似Kenny咁顏值高。（睇中佢咩？）望住佢就覺得點解咁靚仔。」鄭融又透露最難忘是拍攝時，收到余安安送贈的藥油，她說：「因為廠景太熱，冇冷氣成個蒸爐咁，藥油可以醒神同解暑，我哋全部着戲服裏面全部着最薄嘅喱士背心打底。」

笑稱因反叛而剪了一頭清爽短髮的Kay，透露上一次短髮造型已是小學三年班時期，她說：「我想挑戰吓，剪完短髮後反應都幾好，我老公張繼聰直頭話再次同我墮入愛河，又話返去初戀感覺，我個仔就覺得好新穎，佢覺得我不嬲行女人味，阿女就成日想我留番長髮，同佢一齊長頭髮先開心。」