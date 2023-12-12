東冲有料到：泰國時裝軟力量

為了東京之旅，專程到Greyhound購買御寒衣服，這款被我喻為精神病院系列，黑白兩色各買了一套來配襯一番。（胡慧冲提供）

之前曾經提過，泰國現時流行將當地的文化化作軟力量（Soft Power），讓外國人刮目相看，並會藉此聯想到泰國。

當中泰國時裝可算是其中一種軟力量，該國時裝其實早就在世界各地享負盛名，多個泰國時裝設計品牌多年來在國際獲獎無數，並同時深受當地人歡迎。

當中表表者要數Greyhound。對於這個品牌，大家可能會想起Greyhound Cafe的單骨雞翼及凍檸茶，但其實他們最初是憑時裝起家，後來才涉獵餐飲業。他們現在依然不忘初心，泰國多處都可發現他們的時裝店，並經常有新款服裝發售，部分設計更是誇張得令人咋舌。

最近為了東京旅行，出發前專程在泰國買寒衣，我並沒有去國際連鎖服裝店入貨，反而光顧了Greyhound！話說這個品牌最近推出了寒冬系列，並非讓人去清邁過冬的那種貨色，而是可以應付滑雪情況的厚棉衣服。

這個系列的出發點是當泰國人前往有寒冬地方旅行時有衣服可穿，並順便在外地將他們的服裝發揚光大。我這個傻老也難得上當，一口氣買了6件寒凍系列服裝，基本上既浮誇又有設計感。我揚言會穿上一身泰國時裝教父Greyhound的服裝，前往三本耀司時裝店踩場「挑機」一番，屆時真想看看該店店員會流露何等艷羡（或不屑）的目光。

除時裝外，Greyhound不時會推出眼鏡及飾物，價錢不算離地。下次大家到泰國旅遊時，除了到Greyhound Cafe吃喝，也可Greyhound血拼一番。

胡慧冲