黃智雯孖胡說八道會美國巡唱　未能跟老公慶婚後首個生日

剛約滿離巢無綫的黃智雯（Mandy），日前粉絲趁她赴美國出席「胡說八道Girls Night世界巡迴演唱會」前，特意為她預祝12月21日生日，半百粉絲手持支持牌、鋪定紅地氈熱烈歡迎Mandy，為有笑有淚的聚會揭開序幕，而粉絲當中，年紀最小的只有2歲，一舉手一投足十分可愛，逗得Mandy笑逐顏開。

Mandy透露每年的12月都會與粉絲舉行聖誕兼生日聚會，過去因疫情停辦兩年，直到去年才開始復辦，感謝粉絲每年為她花盡心思慶祝。活動上，粉絲既向Mandy送上生日蛋糕，還準備了一條剪輯的短片，輯錄了Mandy經典角色及訪問，還加插Mandy跟粉絲的相處片段及打氣說話，令Mandy邊看邊感動落淚，Mandy說：「佢哋好似知我粒掣喺邊，一撳我就會喊，可能佢哋鍾意睇我嘅喊樣。」

席上，Mandy亦向粉絲深情剖白，自言跟粉絲一同成長，認為有夢想就要追下去，而粉絲給予她的力量，正是推動做好每部作品的動力，更哽咽表示：「我哋好似一齊成長，有啲粉絲畢業甚至生了小朋友！會答應大家將來一定做得更加好。我希望自己作為一顆小小的星星成為光的力量，為大家點燃溫暖，以生命影響生命。」面對今年是新婚後首個生日，但Mandy卻表示生日不在香港，未能跟老公慶祝，反而會跟好姊妹在飛機上度過。