新聞女王︱佘詩曼1個眉目做出6個情緒變化嚇窒「飛爺」

視后佘詩曼於台慶劇《新聞女王》成為風頭躉，被睇好於明年初無綫頒獎禮第3度封視后，近日阿佘於一場揭發飾演「飛爺」的鄧智堅於背後搞小動作時，雖然僅短短15秒，但阿佘卻憑幾個簡單的眉目、眼神及嘴角變化，演繹出「原來真係咁」、「咪又係畀我識穿」、「明晒」、「余英飛，你好嘢」、「又玩到咁低手呀？」、「睇吓邊個贏到最後咯」6大情緒變化，當中猶以眼神飄向飛爺一幕最為凌厲，難怪獲網民激讚「每一格表情都是戲」，更笑指阿佘的演技「學也學不來」：「這段眼神戲封神」、「看到這裏真的被帥死」、「這段值得反覆觀看！」

而另一場阿佘與李施嬅夾計迫使何沛珈當證人時，於茶餐廳一唱一和向對方進行說教，期間二人無論眼神、小動作及對白都非常合拍，獲網民大讚是全劇最佳CP：「真係好鍾意睇佢兩個同場」、「佢兩個眼神好有默契」、「張家妍Man姐聯手天下無敵」、「間餐廳完全冇人都話要搭枱，好笑！」至於何沛珈對着鏡頭一幕長達2分半鐘的獨白戲亦表現不俗，更被睇好問鼎今年女飛躍獎！她昨晚（11日）於社交網直播時時，亦有談及該幕拍攝感受：「我好怕剖白嗰場戲，拍咗四個take。我第一次拍呢啲咁有情緒嘅戲，拍完時個心都平復唔到，噏住噏住咁，跟住夜晚去咗跑步，跑完就好番！」