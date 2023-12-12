王馨平首度唱Jazz送聖誕驚喜：好大挑戰！

著名音樂人Patrick Chu最近邀請到幾位樂壇「歌姬」包括王馨平（Linda）、湯寶如（湯記）和鍾舒祺（Sukie）等合力推出爵士專輯《LOVE》，以悅耳動人歌聲，重新演繹10首經典歌曲，為歌迷炮製聖誕驚喜。王馨平表示過往一直演唱流行曲，首度灌錄爵士樂專輯，感覺非常大挑戰：「爵士音樂和流行音樂有好大的不同，我們歌者唱歌時，拍子節奏以及感情的抒發，都和唱普通流行音樂不同，這對我是一個挑戰。」湯寶如：「Jazz的演繹上，歌曲的編曲對我來說很重要，會直接影響唱歌我嘅感覺和感情。」

早前舉行新碟發布會，王馨平因不在港未能出席，幾位歌手與一眾樂迷試聽專輯，分享錄音時感受，形容今次合作充滿新鮮感，更望將來聯手開演唱會。多位音樂人都前來捧場，試聽後亦讚歎專輯音色悅耳，提到疫情過後香港樂壇迎來新氣象，歌手們積極尋求新挑戰，難得一起推出發燒碟，大家都覺得機會難能可貴，湯寶如表示：「我希望樂迷能夠看到我們另外一面，我們除唱流行曲之外，其他種類的歌我們也勇於嘗試，這個機會很捧，希望在未來帶更多不同的嘗試給樂迷。」她們並同聲希望將專輯搬到舞台，望有機會舉行音樂會。Linda跟湯記分屬好友，以前是同一間唱片公司，合作過多次，默契十足，但她們都想另覓新拍檔演出，相信會有新火花。湯記更點名想同蘇永康合唱，「他的低音聲線很磁性，他亦曾經唱過一些爵士樂。」