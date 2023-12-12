王菀之謝君豪上演忘年戀：真係好大考驗

藝人謝君豪早前憑舞台劇《天下第一樓》勇奪最佳男主角，他本月底將聯同王菀之與梁仲恆（阿炳）合演舞台劇《Skylight 天色》，3人較早時接受訪問分享感受。謝君豪透露劇中與王菀之有一段忘年戀，笑言二人會有身體接觸，故此早前開始做運動收身，問到成效如何？他說：「上身嘅數字有好大改變，哈哈！」同樣積極收身的王菀之更笑指自己「搵番條腰」，又打趣指不久前才與對方於電影《飯戲攻心2》合作過，因此必須記住角色，以免混淆於舞台劇中用錯語氣。

王菀之坦言今次演出難度甚高：「角色係我演過嘅最難，同埋實在有太多對白要記，需要好高專注力。」謝君豪則表示：「上到舞台就要一直做戲，一出場就要個幾鐘頭先返後台，變咗真係唔可以斷，我自己都未試過做咁多對白，不停講嘢，所以真係好大考驗，一鬆懈甩咗就好難追得番。」他表示因為有難度，因此早於8月就已經開始排練：「因為演戲嘅時間太長，排練前首要條件就係熟悉對白。」身為舞台劇前輩的他又大讚兩位拍檔：「王菀之好犀利，又識作歌，仲做埋翻譯，所以佢對對白好熟，又好有喜劇感，又有另類嘅節奏，所以同佢合作好有新鮮感。阿炳係舞台劇出身，夾起嚟好順暢，佢都有自己獨特嘅氣質，有時諗啲嘢好特別，係好特別嘅演員，畀我好大新鮮感。」