周海媚離世︱《大鬧廣昌隆》成經典　好拍檔林家棟：佢係我哋女神！

周海媚多年前曾與影帝林家棟合作無綫經典劇集《大鬧廣昌隆》，相隔多年觀眾仍然相當難忘、深刻。2017年二人更齊齊接受黎芷珊主持的節目《最佳拍檔》訪問，如今海媚離開人世，家棟接受東網訪問時謂：「聽到消息我都好唔開心，因為第一次同佢合作就咁成功，而且當時喺大家心目中，佢都係我哋嘅女神，我同佢合作拍《大鬧廣昌隆》時係好愉快，好多好好嘅回憶，早幾年我哋都有齊齊做黎芷珊個節目，之後我就真係冇同佢聯絡喇！希望海媚安息，亦希望佢嘅家人節哀順變。」

曾跟周海媚合作過多部劇集的張兆輝，對於周海媚離世感到心痛，他表示會永遠懷念對方：「佢係同我合作得最多的女主角、所以我哋對咗好多年，佢嘅最後一套TVB作品，《神鎗狙擊》都係我哋合作嘅最後一套作品。」

曾與周海媚多部電影的任達華感到好惋惜，他慨嘆天妒紅顏，指對方是一個溫柔又溫馴的女孩：「一直身體都麻麻，不能太大力碰她，很容易瘀傷，所以演戲時的動作也會錫住她。」

曾與周海媚合作《楊家將》的毛舜筠，對周海媚離世消息感到好突然，由於《楊》是周海媚首部劇集，她記憶中對方是個清純小妹妹。而曾多次合作與周海媚合作的陶大宇，表示好突然好唔開心。